Bolivia rechaza acciones intervencionistas en Venezuela







24/01/2019 - 11:25:08

La Paz, (ABI).- El canciller boliviano Diego Pary rechazó el jueves las acciones intervencionistas que se ejecutaron en las últimas horas en Venezuela y reiteró el respeto de Bolivia a la soberanía e institucionalidad de los Estados en el mundo.



El jefe de la diplomacia boliviana realizó esa afirmación un día después que, en un acto no contemplado por la Constitución de Venezuela, Juan Guaidó se autojuramentó para asumir las competencias del Ejecutivo de ese país, pese al Gobierno de Nicolás Maduro.



Esa posesión fue rápidamente reconocida por el presidente norteamericano Donald Trump y el denominado Grupo de Lima, que aglutina a gobiernos de derecha en la región.



"Nosotros respetamos la institucionalidad de Venezuela, nosotros reconocemos plenamente al presidente constitucionalmente elegido y en ese marco rechazamos cualquier movimiento desestabilizaron, cualquier acto intervencionista que se genera en Venezuela", dijo Pary a los periodistas.



El canciller lamentó que algunos países de la región y EEUU desconozcan el gobierno de Maduro, que fue electo con 67% de los votos populares el 20 de mayo de 2018, e instó a retomar el diálogo en ese país para resolver sus problemas.



Recordó que los países no son los que deben tomar decisiones sobre la administración de una nación, sino sus mismos ciudadanos.



"No podemos los países enfrentar a los venezolanos y generar violencia al interior de Venezuela y creo que el diálogo debe ser la solución para cualquier diferencia que se tenga entre los venezolanos", sostuvo.