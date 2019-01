No hay argumento médico para un nuevo indulto a Fujimori





24/01/2019 - 11:20:45

El Comercio.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, consideró que actualmente no hay argumentos médicos que el presidente Martín Vizcarra pueda evaluar para un nuevo indulto humanitario a favor del ex mandatario Alberto Fujimori.



"Hay tres premisas para otorgar un indulto humanitario: enfermedad terminal, enfermedad degenerativa o un grave estado de alteración mental. Si una se da, hay un argumento legal", recordó en declaraciones a RPP.



"En el parte médico que es de conocimiento público no se están dando en este momento (estas condiciones). Si las hubiera, podrían convertirse en circunstancias habilitantes (para un indulto), pero en este momento no se están dando", añadió.



Vicente Zeballos respondió así a la posibilidad que plantearon miembros de Fuerza Popular que cuestionaron que Alberto Fujimori vuelva a ser internado en el penal de Barbadillo y que, en esa línea, exhortaron a Martín Vizcarra para que otorgue una gracia presidencial en atención del estado de salud del ex jefe de Estado.



"No hay argumento médico. No hay condiciones de orden médico en estos momentos", reiteró el ministro de Justicia.



Vicente Zeballos resaltó que el presidente Martín Vizcarra ya se ha mostrado a favor de que Alberto Fujimori pueda cumplir un régimen de arresto domiciliario, siempre y cuando se dé a través de una ley general y tras un debate amplio en el Congreso.



En otro momento, Vicente Zeballos consideró que la clínica Centenario, ubicada en Pueblo Libre, deberá ser la encargada de explicar por qué mantuvo internado al ex presidente Alberto Fujimori por más de 100 días, para luego darle de alta apenas se conoció el informe de la junta médica del Instituto de Medicina Legal.



"Resulta delicado porque cinco médicos (de la junta) dicen que está estable y puede tener tratamiento ambulatorio, y los médicos de la clínica se rectifican y dan de alta médica. Implícitamente están diciendo que hay algún tipo de complacencia. Esto está sujeto a un nivel de investigación para deslindar responsabilidades", comentó.