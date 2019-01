El Alcalde que lidera bloqueo es el que se arrodilló ante Evo







24/01/2019 - 07:28:13

Página Siete.- Desde acusaciones por golpear a una concejala hasta críticas por ponerse de rodillas ante el presidente Evo Morales pesan sobre el alcalde del municipio de Achocalla, Dámaso Ninaja, quien en los últimos días lidera el bloqueo al relleno sanitario de Alpacoma. La autoridad edil pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS).



Ninaja y vecinos de Achocalla bloquean desde el miércoles pasado el ingreso al relleno sanitario de Alpacoma. Los pobladores exigen el cierre definitivo de este espacio. La medida de presión se realiza a causa del deslizamiento de 850 mil metros cúbicos de basura, que se registró el martes pasado.



El 4 de junio de 2018, la concejala de Achocalla Mary Carmen de la Cruz Mamani llegó a La Paz para denunciar ante el Ministerio Público que fue agredida físicamente por Ninaja.



“El Alcalde en estado de ebriedad me dio un golpe en el rostro. Me sorprendió de tal forma que caí al piso y quiso aprovechar esta situación para agredirme nuevamente pero lo agarré y se escapó”, relató la concejala por la agrupación ciudadana Levantamiento de Unidad Social Primero de Septiembre.



De acuerdo con De la Cruz Mamani, el Alcalde se habría acercado a ella para propinarle un golpe en el pómulo derecho que sucedió en la avenida principal de Achocalla. “Esta agresión se hizo en plena vía pública, en la comunidad de Pacajes”, relató y añadió que varios testigos presenciaron este hecho.



Días después, Ninaja negó la denuncia. “Desmiento totalmente, en ningún momento he agredido físicamente a la compañera concejala Mary Carmen de la Cruz, por el contrario, ella anda difamándome para dañar la imagen de mi gestión”, dijo.



Según la ANF, en 2017 Ninaja ordenó la distribución de una serie de panfletos en contra de la concejala porque denunció varios hechos irregulares, como casos de nepotismo en ese municipio.



En octubre del año pasado, Ninaja dijo: “Voy a pedir a nuestro papá boliviano de rodillas…” y de inmediato se arrodilló ante el Presidente para solicitar el financiamiento a varios proyectos.



En el acto, la autoridad edil llenó de elogios a Morales. “¡Evo presidente 2020-2025!” y “¡Evo por siempre!”, dijo entonces en la ceremonia de inauguración del coliseo que también fue bautizado con el nombre del Jefe de Estado. “Usted es nuestro padre, es el papá (…) Gracias al presidente Evo Morales, Bolivia es conocido internacionalmente por su estabilidad económica”, afirmó.



“Usted ha hecho historia en Bolivia, como ningún otro presidente. Histórico es usted, porque ha construido todas estas obras para Achocalla y seguro en otros municipios”, sostuvo Ninaja, quien no dejaba de destacar las cualidades del Presidente. “Nuestro hermano Presidente es histórico, el único. Yo diría que es un genio el señor Presidente, porque nunca habrá otro presidente como Evo, Evo el mejor líder de Bolivia y el mundo”, manifestó.



Ninaja dijo entonces que Achocalla garantizará la reelección del mandatario para cumplir la agenda patriótica 2020-2025. “Yo le respeto mucho, le admiro. Para nosotros es nuestro padre (…). No sólo hasta el 2025, tiene que quedarse hasta el 2050”, sostuvo.