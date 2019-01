Sucre: La FUL manejó más de Bs 1 millón sin descargos







24/01/2019 - 07:17:53

Correo del Sur.- Más de Bs 1 millón son los recursos económicos provenientes de la Universidad que anteriores y actuales dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) manejaron sin presentar informes económicos. Ocho dirigentes universitarios no rindieron cuentas por montos que van desde los Bs 574 a más de Bs 111 mil.



Ayer, en una conferencia de prensa, el rector Sergio Padilla hizo pública la resolución rectoral 0060/2019, en la que ordena proceder a la suspensión temporal de manejo de cuentas contables y desembolsos a favor de la FUL, según cita el documento, hasta esclarecer la presentación de informes o rendición de cuentas de los desembolsos.



Ruben Padilla Villacorta (Bs 36.587), Alexander Cruz Bustillos (Bs 57.000), Jorge Mendieta Murillo (Bs 111.187), Jhonny Miranda Caro (Bs 1.274) y José Luis Chianca Argani (Bs 574), que forman parte de la actual dirigencia, accedieron a dinero de la Universidad para realizar viajes en representación institucional en actividades académicas y deportivas, pero hasta la fecha no presentaron sus descargos correspondientes.



En la nómina también figuran ex dirigentes universitarios como Nelsón Guzmán Fernández (Bs 66.156), Juan Antonio Jesús Mendoza (Bs 65.286.90) y Henrry Miranda Pérez (Bs 21.125), con el mismo asunto pendiente. Es decir, Bs 359.189 no fueron declarados por los actuales y anteriores representantes estudiantiles.



A esa cantidad se suman los recursos económicos traspasados directamente a los fondos de la FUL, bajo la categoría Pro Deporte y Cultura, de cuyas cantidades no existe evidencia de presentación de informes, desde 2016 hasta el año pasado. Se trata de un monto de Bs 840 mil.



Por lo tanto, la representación universitaria dispuso de Bs 1.199.189, sin presentar a la fecha ningún tipo de soporte que respalde su gasto con la debida documentación.



“Todo ingreso que llega a las arcas de la Universidad, sea cual fuere el destino que tiene, al ser recursos públicos, tienen que cumplir el procedimiento de rendir cuentas e informes económicos”, enfatizó el Rector.



Mientras no presenten sus informes de viaje y liquidación de gastos, los universitarios nombrados no podrán realizar trámites, como matriculación, gestión de acceso a beneficio académico, autorización de nuevos viajes y desembolsos de recursos universitarios, añadió Padilla.



Y no sólo es eso, los fondos de la FUL también quedaron congelados, a efecto de evitar susceptibilidades por el estamento estudiantil, hasta la cancelación de lo adeudado por cada uno de los actuales y ex dirigentes universitarios, señala la resolución.



REACCIÓN DIRIGENCIAL



La reacción de la actual dirigencia estudiantil no se dejó esperar. Tanto Rubén Padilla como Alexander Cruz, máximos representantes de la FUL actual, no descartan asumir medidas legales “para ver de dónde emerge ese tipo de aseveraciones”.



“Eso ya está debidamente descargado, solamente que no se hizo en las fechas correspondientes, tengo la documentación”, dijo el dirigente Rubén Padilla.



Agregó que la resolución es “atentatoria contra los derechos de las personas y que según normativa, el Rector no puede congelar las cuentas a la FUL, como institución”.



Cruz, por su parte, dijo que presentó toda la documentación de descargo y que “deducía que todo estaba cerrado”.



Aseguran que todo es una cortina de humo para desestabilizar a la FUL y así aplicar medidas que vayan en perjuicio del sector estudiantil.



El ex dirigente universitario Nelsón Guzman, manifestó sentirse “sorprendido”, por el documento que lo involucra, señaló que el año pasado presentó la documentación de descargo. Y dijo que el actual rector tomó represalias en su contra, por apoyar la candidatura de César Suárez, en los últimos claustros universitarios.