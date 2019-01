Corrupción en Anapol: Examen llevó una firma por orden del delegado de Gobierno







24/01/2019 - 07:16:06

El Diario.- El representante del Ministerio de Gobierno ante la Comisión de Máxima Instancia (CMI), Enrique Nogales, ordenó que el examen de conocimiento a los postulantes a la Academia Nacional de la Policía (Anapol) cuente solo con una de las tres firmas de los miembros del Comité de Evaluación de Conocimiento, del que era parte el Director Jurídico de la Academia, teniente coronel Héctor Illanes.



EL DIARIO accedió a la declaración del teniente coronel Illanes donde relata todo el proceso de selección de las 100 preguntas que contenía el examen de conocimiento, donde menciona la participación de tres representantes del Comité de Evaluación de Conocimiento y los cinco miembros de la Comisión de Máxima Instancia, a la cabeza de Enrique Nogales. Explica también que por órdenes del presidente de la CMI, Enrique Nogales, las evaluaciones solo tenían la firma de la abogada Pérez, del Ministerio de Gobierno.



“…Al retornar y entregar la tinta a la Dra. Pérez, me manifiesta que vía celular se había comunicado con el Dr. Nogales, quien le había indicado que un miembro del Comité de Evaluación de Conocimiento firme las hojas de evaluaciones. Le dije que yo podía hacerlo porque tenía un sello con mis iniciales que era usado para mis hojas de ruta. Sin embargo me respondió que, de acuerdo con lo que le indicó el Dr. Nogales debía ser ella que realice las firmas de los exámenes”, señala la declaración informativa del oficial.



Illanes fue convocado a declarar el pasado viernes 18 de enero y compareció alrededor de ocho horas, lapso en el que respondió a 17 preguntas formuladas por la comisión de fiscales.



SELECCIÓN DE PREGUNTAS



Illanes fue designado como parte del Comité de Evaluación de Conocimiento mediante el memorándum 590/18 del 17 de octubre del año pasado, tras ordenar su participación en el proceso de evaluación.



El 10 de diciembre, día antes del examen escrito, Illanes fue convocado por el exvicerrector de la Universidad Policial (Unipol), coronel Vicente Quinteros, a las 20.45, en predios del Comando Departamental de la Policía de La Paz.



Minutos después de llegar a esas instalaciones se hacen presentes los miembros del CMI, Enrique Nogales, representante del Ministerio de Gobierno; el licenciado Aguilar, delegado de Educación; una representante de Salud (no recuerda el nombre); el Cnl Richard Olivares, delegado del Comando General de la Policía y el Cnl. Quinteros por la Unipol. Los acompañaban otros funcionarios policiales de menor rango.



El exvicerrector de la Unipol los condujo hasta las instalaciones de la empresa Anstrengung que estaba ubicado en la calle Canónigo Ayllon de la zona de San Pedro, llegan a un domicilio de dos plantas e ingresan a dos ambientes donde estaban las impresoras y una computadora portátil.



A las 22.30 de ese día los cinco integrantes de la Comisión y los del Comité comienzan a seleccionar 100 preguntas de una lista de 2.100 interrogantes, estas fueron proyectadas a través de un data show. Nogales pidió a los representantes de la empresa que se retiren de los ambientes para evitar alguna irregularidad.



Illanes detalló en su declaración que el proceso de selección se prolongó hasta las 04.30 del día martes 11 de diciembre, los integrantes del CMI se retiran y solo quedan los tres delegados del Comité de Evaluación de Conocimientos, el licenciado Tudela, la abogada Pérez e Illanes.



Las preguntas son entregadas al ingeniero de la firma para que las ordene y las impriman en dos tipos, la abogada Pérez realizó el control del orden de las preguntas, ya que había anotado todas en una libreta, en esta revisión Illanes también fue parte y concluyen de imprimir las hojas de las preguntas y respuestas hasta las 06.30.



FIRMA DE EXÁMENES



Las pruebas son introducidas en sobres individuales y almacenadas en cajas, las cuales son trasladadas hasta instalaciones de la Anapol, se dividieron en dos grupos, el primer grupo de alrededor de 2.500 postulantes comenzó con el desarrollo del examen, tenían un plazo de dos horas para contestar las 100 preguntas.



En ese lapso, los tres delegados del Comité de Evaluación se instalan en el salón de Banderas de la Anapol, se disponen a firmar y sellar las evaluaciones. En el transcurso de ese actuado, Pérez pidió a Illanes traer tinta para continuar con la impresión de los sellos. Tras retornar a los ambientes, la abogada le indicó que Enrique Nogales, le instruyó que solo un miembro de ese Comité firme las hojas, Illanes ofreció estampar su sello que llevaba sus iniciales, Pérez se opuso porque recibió órdenes de que ella sea quien suscriba los exámenes.



El segundo grupo de postulantes comenzó a responder la prueba de conocimiento al promediar las 12.30, Pérez se trasladó por todas las aulas para continuar firmando los documentos, el examen concluyó dos horas después. Illanes se comunicó con el exvicerrector de la Unipol, coronel Vicente Quinteros para recibir instrucciones. Sin embargo, este le contestó que ellos se hagan cargo. En criterio de Illanes se desligó de toda responsabilidad.



Los tres miembros del Comité se reunieron y Pérez se ofreció a acompañar al representante de la empresa, Luis Durán, para la tabulación de los datos, mientras el resto se citó a las 18.30 para continuar con el procedimiento. Illanes se presentó a la hora prevista en las instalaciones de la firma, pero de forma extraña vio que Pérez continuaba firmando los exámenes.



Durán, representante de la empresa Anstrengung, informó a Pérez e Illanes que el escáner tenía un percance y estaban esperando a que el técnico llegue para reparar los daños, esperaron hasta las 21.30, pero decidieron retirarse hasta que sean convocados nuevamente por la empresa.



SIN REVISIÓN



Los tres delegados del Comité fueron convocados a las 07.00 del miércoles 12 de diciembre, pero se presentaron sólo Illanes, Tudela y Pérez se excusaron debido a otras actividades. Uno de los funcionarios de la empresa le comunica a Illanes que llamaron desde la Unipol para exigirles la entrega de los documentos para la publicación de las notas.



La empresa envió de forma virtual los resultados de los exámenes al subteniente Massi, el encargado de la publicación en la página digital de la Unipol. La publicación de esas calificaciones no fueron verificadas con los resultados de los exámenes en físico que fueron enviados.



APREHENSIÓN ILEGAL



En base a estos antecedentes, Víctor Vargas, abogado de Illanes, presentará un memorial solicitando la nulidad de la imputación, ya que no existen indicios de responsabilidad contra su cliente.



Además denunció que hasta el momento la comisión de fiscales no le entregó la imputación completa, ya que solo le otorgaron parte de ella y a través de fotografías.



Entretanto, la comisión de fiscales anunció que los miembros de la CMI serán convocados a declarar en condición de sindicados y no como testigos.