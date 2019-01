Always quiere estadio lleno el sábado





24/01/2019 - 07:15:04

Página siete.- La dirigencia de Always Ready quiere que el primer plantel juegue a estadio lleno el sábado ante Wilstermann (15:00), por la tercera fecha del campeonato Apertura de la División Profesional.



Se informó que las entradas se pondrán a la venta desde hoy, en oficinas de la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB) en La Paz y en El Alto. El boleto para todos los sectores tendrá un costo de 20 bolivianos, además que la directiva pondrá buses a disposición con un costo de 10 bolivianos, ida y vuelta hasta la zona de Villa Ingenio.



Equipo



El primer plantel se alista para el compromiso frente a los aviadores con equipo completo. Ayer el golero Raúl Olivares se sumó a las prácticas, con un trabajo en la parte física y labor de coordinación junto al preparador físico, Daniel Peso.



David de la Torre ensayó ayer un onceno con Everth Justiniano en el arco; en la defensa Kevin Romay, Jorge Cuéllar, Nelson Cabrera, Carlos Suárez; en el medio campo Martín Smedberg, Samuel Galindo, Alejandro Bejarano, Fabián Rodríguez; adelante William Ferreira y Marcos Ovejero. Smedberg dijo que jugar en el Municipal “será clave para el equipo”.







