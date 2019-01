Apuntan a exdirector como responsable del desfalco en Sacaba







24/01/2019 - 07:13:58

Los Tiempos.- Uno de los cuatro imputados por el caso desfalco de Sacaba apuntó al exdirector de Recaudaciones como principal responsable de los delitos. De igual modo, otros dos procesados alegaron inocencia y el robo de sus cuentas del Registró Único para la Administración Tributaria (RUAT).



“Yo me declaro inocente de lo que se me acusa. Yo acuso formalmente al señor Juan Carlos J. de estar haciendo uso de la cuenta JHernandez-SBC”, señaló el exjefe de Sistemas Ronald V. en sus declaraciones.



Además, explicó una supuesta manipulación que el exdirector hizo en los informes que brindaba Auditoría. Por este motivo, no se habría descubierto antes el ilícito.



“En fecha 8 de junio, se apersona a mi oficina la licenciada Prima M. (jefa de auditoría) con un CD. Me indica que ese CD le entregaron en ingresos municipales y contenía un reporte de cinco usuarios y me dice que eran más los que pidió”, indicó en la declaración.



Siguió: “Lo copia a mi máquina y, en efecto, eran cinco usuarios. Era el reporte que Juan Carlos J. le había entregado (…) Pero este reporte estaba manipulado, ya que se había borrado a varios usuarios. No estaba el de Olquer C. ni de Luz V.”



Se trataba de los usuarios en los que se detectaron las manipulaciones informáticas. Además, dijo que alguien usó su cuenta para crear los usuarios fantasma.



“Es verdad que alguien usó mi usuario. Porque con mi usuario crearon el de JHernandez-SBC (…) No conozco al señor José Hernández”, aseveró.



Dos informes



El exjefe de Sistemas también develó que le solicitaron dos informes de los movimientos en el RUAT. Uno lo pidió Juan Carlos J. el 15 de junio de 2018. En tanto, el otro fue requerido por Auditoría el 11 de junio del mismo año.



Para esto, dijo que pidió apoyo de sus subalternos, pero ninguno tenía usuario en el RUAT.