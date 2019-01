Wilster dice que la cancha no afecta





Los tiempos.- Wilstermann llegará al partido del sábado (15:00) ante Always Ready, en el estadio Municipal de El Alto, sin haber entrenado en un campo de juego con césped sintético; pero el equipo cree que no será un impedimento para sacar un buen resultado.



El cuerpo técnico tenía previsto realizar al menos una práctica en una cancha con césped sintético, pero al final descartó esa posibilidad porque ningún escenario de Cochabamba cumplía con los requerimientos.



El equipo viajará mañana por la tarde a La Paz y no tendrá tiempo para hacer un reconocimiento al estadio de Villa Ingenio antes del cotejo.



“Es diferente, pero nosotros tenemos que jugar donde nos toque, donde sea. Estamos preparados para todo, trabajando muy duro. Sabemos que Always es un gran equipo, tiene buenos jugadores, son muy fuertes en su cancha, pero nosotros tenemos que adaptarnos muy rápido”, aseguró el volante de Wilstermann, Serginho.



Para otro de los referentes del plantel aviador, Fernando Saucedo, el cotejo de mañana ante Always Ready será uno de los más difíciles que tendrán en la sede de Gobierno.



“Creo que será el más difícil de los que se juegue en La Paz, porque el terreno es desconocido, además la altura se siente mucho”, dijo Saucedo, a tiempo de señalar que su experiencia sobre pasto sintético es escasa.



Pero existen en el equipo algunos jugadores que ya conocen cómo es jugar en un terreno de esas características, como el juvenil (sub-20) Sebastián Galindo, quien jugó en el estadio de Villa Ingenio con la selección cochabambina.



“Tuve la fortuna de haber jugado en ese estadio con la selección de Cochabamba. Conozco ese escenario, es grande, creo que será un encuentro muy duro en El Alto, pero hay que ir a sacar el partido adelante”, dijo Galindo, a tiempo de indicar que el campo de juego del estadio de El Alto es “muy bueno, en el que se juega con chuteras normales; no creo que exista ningún tipo de ventaja para Always Ready”.



El que también tiene experiencia en campo sintético es Serginho, quien jugó varios partidos en este tipo de escenarios con su anterior club. Para Serginho, si el “pasto está bien arreglado, no pasa nada. En Brasil vamos a jugar con Paranaense en este tipo de cancha. Tiene su dificultad, pero nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos un grupo que adapta a las canchas que estamos jugando. No vamos a tener problema”, concluyó.



DT MIGUEL PORTUGAL ENSAYA VARIANTES



El estratega aviador Miguel Ángel Portugal empezó a ensayar posibles variantes en el once titular para enfrentar mañana a Always Ready.



Uno de los cambios que se observó es el ingreso de Daniel Pérez, jugador sub-20, como lateral derecho. Este cambio posibilitó el ingreso de Carlos Melgar para reforzar el ataque. También se observó el retorno de Jorge Ortiz haciendo dupla en la contención junto a Fernando Saucedo. Además que en el arco se vio a Hugo Suárez. Portugal definirá entre hoy y mañana al once titular, para visitar a la banda roja.



Se conoció que Portugal se reunió con los referentes de Wilstermann para dialogar sobre su percepción de estilo de juego.