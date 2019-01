Desastrosa caída de Bolívar







24/01/2019 - 07:09:17

Opinión.- Bolívar tuvo un “calamitoso” inicio en la Copa Libertadores de América frente al Defensor Sporting uruguayo tras perder (2-4), en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el partido de ida de la primera fase del certamen continental.



Este resultado deja con un pie fuera de la Copa a la Academia porque está obligado a ganar en el cotejo de vuelta por 3-0, programado para el 30 de enero, en Montevideo, Uruguay



El guardameta uruguayo Gastón Rodríguez tuvo más trabajo que el boliviano Guillermo Viscarra en la primera mitad del encuentro, pues los locales apretaron desde el inicio en pos de abrir el marcador.



El tridente atacante conformado por el capitán celeste, el experimentado Juan Carlos Conejo Arce, el español Juan Miguel Callejón y el argentino Marcos Riquelme estuvo muy activo y dio al menos tres sustos a los visitantes.



En el minuto 27, el Bolívar se quedó con diez en la cancha tras la expulsión de Heber Leaños por una falta contra Beltrán.



La merma complicó a los locales, pero no supuso que dejaran de atacar, pues se lanzaron al ataque con más ímpetu y sobre todo Riquelme buscó la apertura, sin suerte.



El Defensor Sporting dio la vuelta las cosas en el primer minuto de descuento, pues aprovechó un contragolpe para llegar hasta el arco de Viscarra, que no pudo contener el disparo de Rabuñal.



En la segunda mitad, el Bolívar buscó desesperadamente igualar el marcador, mientras que los visitantes, satisfechos con la ventaja, se tomaron las cosas con calma.



Los celestes recibieron un nuevo balde de agua fría en el minuto 54, cuando López peleó un balón con Justiniano y logró anotar el segundo gol visitante.



El plantel de Vigevani quedó descolocado tras el 0-2, ante un plantel uruguayo que fue creciendo y se animó a seguir atacando.



El ingreso de Pereyra Díaz, en el minuto 65, conectó un centro de Arce y anotó el descuento.



El gol del empate llegó en el minuto 70, con un pase de Callejón para Pereyra Díaz, que devolvió parcialmente la sonrisa a los bolivaristas.



Los uruguayos tuvieron dos goles anulados, pero se desquitaron, cuando el árbitro peruano Diego Haro cobró un penal a favor de la visita tras una falta de Viscarra contra López.



El encargado fue Navarro, que no tuvo problemas para convertir (2-3).



El Bolívar terminó de perder el norte y permitió que en el minuto 93 el recién ingresado Laquintana convirtiera el cuarto con un disparo de larga distancia y sacudió la estantería académica.



2 Bolívar



Guillermo Viscarra



Luis Gutiérrez



Mauricio Prieto



Heber Leaños



Diego Bejarano



Leonel Justiniano



Hernán Rodríguez



Juan M. Callejón



Thomaz Santos



Juan Carlos Arce



Marcos Riquelme







Entrenador:



César Vigevani







Cambios:



Saavedra x Rodríguez; Díaz x Justiniano y Alí x Arce



4 Defensor S.



Gastón Rodríguez



Nicolás Correa



Maximiliano Perg



Alejandro Villoldo



Emanuel Beltrán



Martín Rabuñal



Ramiro Cristóbal



Álvaro González



Álvaro Navarro



Joaquín Piquerez



Pablo López







Entrenador:



Jorge Da Silva







Cambios:



Napoli x Rabuñal; Laquintana x Piquerez y Carrera x López



Bolívar: Jorge Díaz (66’ y 72’)



Sporting: Rabuñal (46’), López (55’), Navarro (80’ penal) y Laquintana (95’)







A Estadio: Hernando Siles (LPZ)



A Árbitro: Diego Haro (PER)



A Público: 20.000 espectadores aprox.