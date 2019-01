Aurora, con dudas para cubrir la banda derecha







24/01/2019 - 07:07:56

Opinión.- La expulsión de Iván Huayhuata en el primer partido (ante el Tigre) es un dolor de cabeza para el entrenador de Aurora, Marcos Ferrufino, quien busca un reemplazante para cubrir la banda derecha, para el compromiso de este domingo (17:15) ante Sport Boys de Warnes, por la segunda fecha del torneo Apertura de la División Profesional.



El qhochala Huayhuata vio la tarjeta roja antes de finalizar el primer tiempo del cotejo del pasado sábado. En su momento, el estratega dijo que esa acción perjudicó al equipo, pues el Celeste no aguantó el empate y cayó en el Siles de La Paz.



Los problemas continúan hasta hoy, pues Ferrufino, en la sesión de fútbol que realizó el equipo ayer en el complejo de la laguna Alalay, probó a dos jugadores para suplir al capitán. En primera instancia colocó al volante Jaime Cornejo, pero luego realizó rotaciones y movió a Marcelo Bergese, quien estaba en la delantera, y puso en ataque a Willan Álvarez.



Por lo visto en la práctica, la duda sigue, pues no se lo vio conforme al estratega con las dos variantes que realizó en ese sector.



Cabe mencionar que el técnico Ferrufino busca entre su equipo a un jugador que tenga llegada en ataque, pero que también no descuide la marca del rival, pues el esquema de juego que tiene así lo exige (3-5-2).



Seguirá teniendo la confianza del entrenador el futbolista Darío Torrico (Sub 20), quien ya fue parte en la derrota ante The Strongest. Ferrufino considera que el qhochala “está en ascenso” y que será un aporte importante en los partidos futuros que tiene el club.



Después de la práctica de ayer, el jugador que podría debutar con el Celeste es Álvarez, el cruceño que aseguró no desperdiciar la oportunidad en caso de ser parte del onceno titular del fin de semana.



“Tengo que convencer al entrenador de que puedo ser un aporte para el equipo. Si se dan las cosas, espero ayudar al equipo con goles. Sé que la hinchada es exigente, pero se entiende.No podemos dejar pasar el triunfo en casa”, declaró.



La pelea también está en la portería. Si bien el entrenador volvió a utilizar ayer al beniano Juan Carlos Robles, el argentino Agustín Cousillas ha mostrado que está para ser titular en el cotejo del fin de semana; sin embargo, lo condiciona el tema de extranjeros en cancha.



El brasileño Diogo Kachuba será titular ante el elenco cruceño. Ayer fue el hilo conductor del equipo en la práctica y marcó un par de goles. El Ferrufino “aplaudió” el juego del refuerzo que no pudo hacer mucho en La Paz.



Adriel Fernández también está siendo tomado en cuenta en el equipo para este fin de semana.