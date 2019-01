Aviación de Búsqueda cree que no hay "ninguna esperanza" de hallar con vida a Sala





24/01/2019 - 07:03:31

El Deber.- El jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, dijo este miércoles que, si cayó al agua, cree que no hay "ninguna esperanza" de encontrar con vida al futbolista Emiliano Sala, desaparecido tras perderse la avioneta que le transportaba de Cardiff a Nantes.



Fitzgerald explicó que incluso la persona "más en forma del mundo" solo sobreviviría unas horas en el agua del Canal de la Mancha debido a las bajas temperaturas.



"En esta época del año, las condiciones son horrorosas si estás en el agua", aseguró.







La búsqueda de la aeronave en la que viajaba Sala junto a un piloto se reanudó este miércoles, aún sin ningún resultado.



Sala, de 28 años, y un piloto viajaban desde Nantes (Francia) a Cardiff cuando se perdió la comunicación con el aparato en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha.



El operativo de búsqueda trabaja sobre varias posibilidades: que el avión haya aterrizado en algún lugar y el piloto y Sala no se hayan puesto en contacto, que la avioneta hiciera un amerizaje y los dos fueran recogidos por un barco, que tras un posible amerizaje hubieran abordado el bote salvavidas que tenía la avioneta o que el aparato se hubiera destruido al estrellarse en el mar.





Al parecer, el jugador se comunicó con amigos a los que había expresado su temor por subirse a la avioneta por las turbulencias que había experimentado en el vuelo previo desde Cardiff a Nantes.