Un milagro solo espera Bolivia para clasificar

24/01/2019 - 07:00:29

El Día.- Bolivia tiene un pie y medio fuera del hexagonal final del campeonato Sudamericano de fútbol sub 20, luego de caer en forma inmerecida ayer ante Venezuela por 0-1, por lo que solo un milagro podría darle la clasificación a dicha fase.



Por lo que hizo sobre todo en el tramo final del partido ante los “llaneros”, mereció al menos el empate pero otra vez falló en la puntada final que lo condenó.



En su último partido (viernes), enfrentará a Brasil al que no solo debe ganarle, sino hacerlo por una buena cantidad de goles para aspirar a un hipotético tercer lugar.



El partido. Luego de los primeros minutos muy parejo, fue Bolivia el que tuvo la primera llegada con cierto riesgo cuando en una pelota dentro del área, Menacho no pudo puntear el balón.



Venezuela que aprovechaba su envergadura física, abrió el marcador a los 19" con un notable remate de Vargas con un remate cruzado alto y potente dejando sin chance a Cuéllar.



Un tiro libre de Ramiro Vaca que se fue lejos, fue lo único más rescatable de Bolivia después.



A los 42" Hurtado con un gran remate pudo anotar el segundo pero Cuéllar evitó.



Segundo tiempo. A los 49 Hurtado pisa a un defensor y el juez lo expulsa. Venezuela con 10. Después del minuto 57 en el que Bolivia tuvo una buena llegada, los llaneros se refugiaron en su zona y Bolivia no supo sacar provecho de las al menos tres situaciones muy claras como para al menos llegar al empate.