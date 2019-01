Con la propuesta de Evo, 333 mil trabajadores se jubilarían







24/01/2019 - 06:51:04

Página Siete.- De prosperar la medida anunciada por el presidente Evo Morales para reducir el desempleo en el país, aproximadamente 333.420 trabajadores, que están por encima de los 55 y 58 años y que aún aportan a las AFP, se jubilarían de manera forzosa.



El martes, en su discurso por los 13 años de gestión ante la Asamblea Legislativa, el mandatario propuso la jubilación obligatoria con el fin de generar fuentes laborales para los desocupados.



“Quiero decirles, posiblemente sea una tarea, una obligación nuestra, como en algunos sectores de los trabajadores, implementar mediante una ley la jubilación obligatoria, con eso podemos seguir bajando la tasa de desempleo”, precisó.



Según la Ley 065 de Pensiones, la edad de jubilación en el país es de 58 años, en el caso de los hombres, y 55, en el caso de las mujeres, siempre y cuando hayan cumplido con al menos 30 años de aportes. La ley, además, indica que un trabajador, con una densidad de aportes igual o mayor a 30 años, debería jubilarse con el 70% de referente salarial de los últimos cinco años.



Actualmente, de acuerdo con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), existen 129.626 mujeres y 203.794 hombres que aportan al Sistema Integral de Pensiones (SIP), pero que ya superaron la edad de jubilación establecida en la Ley 065 y que deberían pasar al retiro y percibir una renta de vejez (ver gráfica).



Sin incentivos a la jubilación



El analista en pensiones Alberto Bonadona explicó que actualmente no hay incentivos a la jubilación. En muchos casos la gente pasa a retiro con pensiones equivalentes al 30% de su referente salarial y no con el 60%, que estipula la Ley 065.



“Con el actual sistema se está alentando la no jubilación. Esto pasa porque una persona que esta en edad de jubilarse y actualmente gana 4.000 bolivianos, solo puede alcanzar una pensión de 500 o 600 bolivianos, entonces, esa persona que ya tiene 60 años no va a querer jubilarse”, puntualizó.



En algunos casos, apuntó Bonadona, estas personas pueden subir sus rentas gracias al Fondo Solidario de Pensiones, sin embargo, si el trabajador tiene un referente salarial de más de 6.000 bolivianos, queda fuera de este beneficio.



“En el caso de que el trabajador gane hasta 6.000 bolivianos puede acceder a la fracción solidaria, la que puede hacer subir su jubilación hasta 4.200 bolivianos, pero si gana por ejemplo 6.100, deberá conformarse con una jubilación del 30%, es decir 1.830 bolivianos”, subrayó.



Por su parte, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Bruno Rojas señaló que las personas que han pasado la edad de jubilación y siguen trabajando lo hacen con el fin de asegurar sus ingresos y en lo posible mejorar sus pensiones.



“Después de 30, 35, hasta 40 años de trabajo, los trabajadores y trabajadoras obtienen una renta cercana al 30 o 40% como máximo, esto es lo que no permite que un trabajador pueda jubilarse, por eso tenemos tanta gente por encima de la edad en el sector del magisterio y en salud, donde hay estabilidad laboral que no aceptan una renta tan baja para jubilarse y, por tanto, siguen trabajando”, aclaró.



Para el investigador del CEDLA las bajas rentas se deben a que el trabajador es el único aportante, por lo que los porcentajes establecidos en la ley no se cumplen.



“El único que aporta al SIP, al ahorro de la jubilación es el trabajador, no aporta el Estado, ni aportan los empleadores, esto reduce ostensiblemente un monto determinado de ahorro que permita por lo menos pagar el 70% del referente salarial, como dice la Ley 065”, apuntó.









Constitución defiende el derecho al trabajo



Derecho El artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con un salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, también establece el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

Protección El artículo 48 de la CPE establece que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.



Una opción es que se suba la contribución solidaria



Para que los trabajadores puedan tener un incentivo de jubilación, el Gobierno puede evaluar tres alternativas que pasan por mejorar las rentas de vejez, opinó el experto en pensiones Alberto Bonadona



Por un lado, se puede incluir a estos trabajadores extraordinariamente en el Fondo Solidario; segundo, incrementar el aporte de quienes ganan encima de 13.000 bolivianos a este fondo y tercero crear un esquema similar al de reparto.



“En el caso de la primera alternativa, se podrían utilizar los aportes al Fondo Solidario para ayudar a mejorar las pensiones de las personas en edad de jubilarse, sin embargo, esto tendría un impacto en la vida del fondo”, dijo.



La segunda alternativa propuesta por el analista es ampliar los porcentajes que se aportan a este fondo, con el fin de que éste pueda alcanzar a una mayor cantidad de aportantes.



La tercera alternativa es utilizar un porcentaje de las contribuciones de los obreros jóvenes para aumentar las pensiones de los que decidan jubilarse.



El Fondo Solidario fue establecido por la Ley 065 y es financiado por el aporte del 1% de los salarios de los trabajadores que ganan por encima de los 13.000 bolivianos; con el 5% de los que ganan por encima de los 25.000 y con el 10% de los que ganan más de 35.000.



El fondo además recibe los aportes del 20% de las primas por Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral, de forma mensual. El 0,5% del total ganado y 3% sobre el total ganado a cargo de los empleadores. Este mecanismo permite mejorar las rentas de gente que se jubila.