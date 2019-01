Petroleras se reúnen en Tariquía con quienes aprueban exploración







El País.- Los comunarios de Chiquiacá Norte, Centro y Sur se reunirán con los representantes de la empresa petrolera Petrobras y -posiblemente- con funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos hoy a las 10.00 de la mañana para concretar proyectos. Sin embargo, no todos están invitados.



La reunión será para abordar las necesidades de los comunarios y los proyectos de desarrollo en los que el Gobierno nacional invertirá esta gestión. Las comunidades que están invitadas son aquellas que están de acuerdo con la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.



La ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, Paola Gareca, informó que no todos los comunarios se encuentran invitados a esta reunión y no se debe a un tema territorial sino a una postura política. Las comunidades en desacuerdo y en especial Pampa Redonda -por un tema de proximidad con Chiquiacá que es una zona de amortiguamiento de la Reserva- esperan que el Gobierno les facilite la documentación del plan de manejo que les permitió a las empresas obtener la licencia ambiental para proseguir con la exploración.



La consulta previa fue un requisito fundamental y ahí continúa la pugna. El Gobierno aseguró que los pobladores firmaron la consulta previa y un porcentaje de ellos dice que nunca han dado curso a las petroleras y tampoco accedieron a estos documentos.

Por su parte, la asambleísta María Lourdes Vaca, indicó que las medidas que se interpusieron para que el Gobierno frene la intención de penetrar la Reserva para la perforación exploratoria de hidrocarburos no fueron suficientes y se agotaron. Sin embargo, existen otros mecanismos a los que acudirán como fue en caso de otros países que tuvieron conflictos similares en áreas protegidas o como actualmente buscan los pueblos indígenas del Tipnis.



La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el próximo objetivo. Con las puertas cerradas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) después de presentar la acción inconstitucional, los comunarios activaron otras salidas.



“Queremos hacer una demanda internacional. Ojalá allí si tengamos resultados favorables. Por otro lado, estamos pensando en invitar a organismos en defensa de la madre tierra. Vamos a enviar una carta de invitación para que puedan ir hasta el lugar”, dijo Gareca.

El panorama de esta gestión no parece haber cambiado a comparación de las anteriores. Con la ratificación del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en el mismo puesto del gabinete del presidente, Evo Morales, la dirección de las exploraciones de petróleo no serán diferentes.



Las denuncias por los trabajos dentro de la Reserva fueron denunciadas. Vaca indicó que la política no solo “pasa a través de un ministro” sino por el Gobierno nacional. “No solo no respetan Tariquía, sino otras áreas que están preservadas en el país, como Rositas”, sostuvo.



El asesor legal de la Gobernación, José Luis Gandarillas, dijo que la problemática trasciende de la persona que ocupa la cabeza en el Ministerio de Hidrocarburos porque la política en este sector “fue un fracaso”.



Normas y contratos que habilitan el ingreso



El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó el 7 de abril de la gestión anterior dos leyes que aprueban los contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación hidrocarburífera de las áreas San Telmo Norte y Astillero, que se encuentran ubicadas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Así como el contrato de servicio petrolero para la exploración y explotación del área San Telmo Norte suscrito el 15 de enero del mismo entre YPFB, YPFB Chaco y Petrobras Bolivia.