Ingenieros forestales se adhieren al pedido de dimisión de Rocha de ABT







24/01/2019 - 06:47:20

El Deber.- El Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz se sumó ayer al descontento expresado por los campesinos de la Chiquitania por la designación de Clíver Rocha como director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). Ambas entidades piden a un ingeniero forestal en dicho cargo.



“Vemos con preocupación la designación de Clíver Rocha como director ejecutivo de la ABT, considerando que su primera gestión a cargo de esta institución estuvo plagada de arbitrariedades, amenazas y persecuciones a funcionarios públicos, agentes auxiliares y usuarios del bosque. Además que promovió una exagerada sobrerregulación normativa, que significó una traba para el desarrollo y, a su vez, un terrible decrecimiento del sector forestal en Bolivia”, señala un comunicado de los ingenieros forestales.



El titular de la entidad, Óscar Justiniano, señaló que Rocha no es la persona indicada para dirigir la ABT, dado que en su primera gestión profundizó la crisis del sector forestal, ocasionando el cierre de al menos 2.000 unidades productivas y dejando sin trabajo a más de 15.000 personas.



Toma de oficinas



Ayer, las oficinas de la ABT en Santa Cruz amanecieron tomadas por campesinos de la Federación Regional de la Gran Chiquitania. La medida indefinida pide la renuncia de Rocha.



Para resguardar las instalaciones de la ABT, se hizo presente la Unidad Táctica Operativa Policial. El comandante del organismo policial, Julio Baldivieso, conversó con Roberto Carlos Arias, ejecutivo de los campesinos, para persuadirlo de levantar la medida. El dirigente acordó solo tomar la puerta principal y dejar ingresar a los trabajadores por la puerta trasera, para que desempeñen sus actividades con normalidad.



Arias explicó que tomaron la ABT para hacerse escuchar por las autoridades correspondientes. “Solo pedimos la destitución inmediata de Clíver Rocha, no lo queremos, no coordina con nosotros, es déspota, discriminador y mentiroso. Se aplazó en su primera gestión y hoy contrató a un exmilitar para el área de fiscalización. Eso significa que nos quiere amedrentar. Queremos a alguien que coordine con nosotros”, dijo.



En caso de no obtener respuesta a su pedido, el sector movilizado no descarta radicalizar sus medidas y bloquear carreteras.



No quieren fiscalización



En su descargo, Rocha señaló que las protestas obedecen a intereses de actores ilegales que se benefician del sector forestal y que no piensa renunciar al cargo porque fue el presidente Evo Morales quien lo nombró.



“Esos actores están en las sombras, están vinculados al tráfico de la madera y a actores económicos chinos. Eso es lo preocupante. Estos actores tienen un gran temor de que la ABT redoblará sus mecanismos de control y los va a perseguir”, dijo Rocha.



Indicó que presentó denuncias ante la Fiscalía y que separó de la ABT a funcionarios corruptos. Adelantó que revelará las estructuras ilegales que explotan al sector.