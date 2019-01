Venezuela: Al menos 13 muertos en dos jornadas de violencia







23/01/2019 - 21:56:53

El diario venezolano El Nacional confirmó que cuatro personas fueron asesinadas en el estado de Barinas mientras se manifestaban en contra del régimen de Nicolás Maduro. El diputado a la Asamblea Nacional Freddy Superlano identificó a las víctimas como Wilmer Zambrano de 39 años de edad; Gustavo Ramírez de 30; Wilmer Mendoza 25 e Iván Antonio Álvarez Fernández de 21,



Además, el diputado regional Liborio Guarulla reveló que otras dos personas fueron asesinadas en su estado, Amazonas, aunque aún no han sido identificados.

Imagen difundidas por el diputado Freddy Superlano (@freddysuperlano)

Imagen difundidas por el diputado Freddy Superlano (@freddysuperlano)

El momento en que trasladan a un herido en Barinas

El momento en que trasladan a un herido en Barinas



El Nacional adelanta que en Táchira también se registraron muertos, aunque explica que aún no hay detalles precisos sobre qué sucedió con ellos.



Estas seis víctimas se suman a las 7 registradas en la madrugada de hoy, en la previa a las multitudinarias movilizaciones. En el estado Bolivar, al sur del país, fueron reportadas cuatro muertes durante un saqueo a un comercio. Además, otra persona murió en circunstancias similares en otra zona de la ciudad, durante un intento de saqueo. Anteriormente se había confirmado el fallecimiento de un joven de 16 años que sufrió una "herida de arma de fuego durante una manifestación" en la popular barriada de Catia, en el oeste de Caracas, según el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).



Las del miércoles se dieron en un contexto de masivas protestas convocadas por la oposición al régimen de Nicolás Maduro, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró como presidente interino.



Las manifestaciones fueron convocadas para rechazar el segundo mandato de Maduro a quien considera ilegítimo por haber ganado en unas elecciones que califica de fraudulentas, en las que no participó la mayoría de los partidos antichavistas.



En el transcurso del miércoles, la mayoría de la comunidad internacional apoyó y reconoció el nuevo gobierno de transición a cargo de Guaidó, incluido los Estados Unidos a través de su presidente, Donald Trump.