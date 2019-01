Romero descarta intervención a bloqueo en Alpacoma porque no es un tema policial





23/01/2019 - 19:40:50

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, descartó el miércoles una intervención al bloqueo que mantienen pobladores de Achocalla en el ingreso al botadero de Alpacoma, porque no es un tema policial y debe resolverse a nivel municipios.



"Si se trata de que nosotros mediemos ningún problema, los convocamos inmediatamente y mediamos en el asunto, pero pretender que los policías vayan a perseguir gente para resolver el tema de la basura, eso sí que es un despropósito", dijo en conferencia de prensa.



El alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió a Romero la intervención policial a ese bloqueo, para el ingreso de maquinaria pesada con el fin de efectuar trabajos de asentamiento de las celdas en el botadero de Alpacoma, tras un deslizamiento que se produjo hace más de 10 días y que provocó un foco de contaminación medioambiental y la acumulación de basura en la sede de Gobierno.



Romero explicó que ese tema tiene que ser resuelto por los alcaldes de los municipios involucrados y sus instancias técnicas, que deben dar una solución estructural y pronta al problema por la salubridad de la población, principalmente.



"Quien pretenda que mandemos policías a gasificar a la gente de Alpacoma está absolutamente equivocada, porque vamos a gasificar a la gente, pero va a volver a salir luego (...). No somos aprendices en esto, cuando hay poblaciones locales involucradas obviamente la resistencia es organizada", remarcó.