Titular de Diputados dice que oposición intenta empañar primarias en reunión con misión de OEA







23/01/2019 - 19:25:20

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo el miércoles que candidatos de la oposición intentaron empañar las elecciones primarias de este domingo en las reuniones que sostuvieron con la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó al país para verificar esos comicios.



"Seguramente lo que busca la oposición es empañar este proceso, porque ellos no quieren que se realice las elecciones primarias. Tienen miedo que muchos de sus militantes, supuestamente inscritos, no vayan a votar", dijo a los periodistas.



Borda hizo esa declaración luego que los candidatos por las alianzas Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y por Bolivia dijo no, Oscar Ortiz, se reunieran con observadores de la OEA.



Los opositores manifestaron que esa reunión sirvió para hacer conocer a la OEA el uso de las primarias para desconocer el voto del 21F y la pérdida de confiabilidad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



La oposición sostiene que el referéndum del 21 de febrero del 2016 vetó una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente, sin embargo, el TSE habilitó al binomio oficialista Evo Morales y Álvaro García Linera sustentado en un fallo constitucional y en la Constitución Política del Estado, que reconoce tratados internacionales en materia de derechos humanos.



En ese marco, Borda dijo que si las elecciones del domingo serían como dice la oposición, la OEA no hubiese enviado una representación para verificar la transparencia de ese proceso.