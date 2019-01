Guaidó suma apoyos de la comunidad internacional tras jurar como presidente encargado de Venezuela







23/01/2019 - 19:04:29

Infobae.- Minutos después de que Juan Guaidó jurara formalmente como presidente encargado de Venezuela, la comunidad internacional comenzó a reconocer su mandato. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su apoyo al diputado opositor venezolano.



Tal como se esperaba, Estados Unidos fue el primer país en expresar su reconocimiento al mandato de Guaidó, mediante un comunicado publicado por la Casa Blanca.



"Hoy, Estoy reconociendo oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. En su rol como única rama legítima del gobierno electa por el pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional invocó la Constitución Nacional para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y por lo tanto vacante el puesto de la presidencia. El pueblo de Venezuela se ha expresado con coraje contra Maduro y su régimen y demandó libertad y vigencia de la ley", afirmó Donald Trump.



Luis Almagro, en tanto, felicitó a Guaidó y manifestó que desde la OEA lo reconocen como el mandatario "para impulsar el retorno del país a la democracia".



"Nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia", señaló el diplomático uruguayo a través de Twitter.







El Grupo de Lima reconoció y expresó su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien ha asumido el miércoles como Presidente interino de Venezuela, en momentos en que el país atraviesa su peor crisis social, económica y política de la historia.



El grupo conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, a través de un comunicado, expresó su apoyo a la "transición democrática" en el país latinoamericano, "a fin de realizar nuevas elecciones, en el más breve plazo".



Además, de acuerdo al texto consensuado en horas de la tarde, los países miembro condenaron los "actos de violencia ocurridos en Venezuela e instan a que se garantice el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas y la paz social, en tanto se produce la transición del gobierno".



Por último, ratifican su posición de seguir apoyando firmemente la recuperación de la democracia en Venezuela.



Mario Abdo, presidente de Paraguay, también expresó su apoyo a través de la red social: "Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia".



Por su parte, el gobierno de Brasil emitió un comunicado. "El señor Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, asumió hoy las funciones de Presidente Encargado de Venezuela, de acuerdo con la Constitución de ese país, tal como fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".



"Brasil reconoce al señor Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela", subraya la misiva. Y agrega: "Conforme a la Constitución, el Presidente Encargado Juan Guaidó deberá convocar elecciones presidenciales libres y democráticas, a realizarse bajo supervisión internacional. Brasil apoyará política y económicamente el proceso de transición para que la democracia y la paz social vuelvan a Venezuela".



Iván Duque, presidente de Colombia, expresó desde el Foro Económico Mundial de Davos el apoyo de su país a la presidencia de Guaidó: "Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia, para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura".



Por su parte, los gobiernos de Perú, Ecuador y Canadá se sumaron a la larga lista de países que reconocen al diputado opositor como presidente interino.



"El Gobierno del Perú reconoce y respalda al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien asumió en la fecha como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro", indica el comunicado emitido por Lima.



"Asimismo, hace un llamado a todas las partes para que el proceso de transición democrática se desarrolle de manera pacífica, transparente y respetando las garantías constitucionales y derechos fundamentales de todos los venezolanos, a fin de realizar nuevas elecciones, dentro del más breve plazo, con la participación de todos los actores políticos, observando las garantías y estándares internacionales para un proceso democrático", concluye.



Sebastián Piñera, presidente de Chile, también utilizó Twitter para expresar la postura de su gobierno: "Chile reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y manifestamos total apoyo en su misión de recuperar la democracia, Estado de Derecho y DD.HH. Maduro es parte del problema y no de la solución, y la única salida pacífica a la crisis de Venezuela son elecciones libres".



El jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, se sumó a la larga lista de apoyos al mandato de Guaidó: "Quiero expresar mi apoyo a la decisión del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente Encargado de ese país".



Confiamos, como los demás países del Grupo de Lima, que la decisión de la Asamblea y de su Presidente conduzca al restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y transparentes, con plena vigencia de la Constitución y la participación de líderes de la oposición

Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 23, 2019



Por medio de un video grabado, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, respaldó la decisión de la Asamblea Nacional venezolana: "Ecuador se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país, ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó".



"Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional e inauruge así una nueva era de prosperidad democrática", completó.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, también reconoció a Juan Guaidó como presidente interino: "Costa Rica reconoce la proclamación del señor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela".



"Abogamos por el diálogo, la paz y nuevas elecciones libres", escribió el mandatario en Twitter desde Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial.



El otro país centroamericano que se manifestó a favor del mandato de Guaidó fue Guatemala, a través de su canciller Sandra Jovel.



"Guatemala reconoce al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como Encargado Interino de la Presidencia de Venezuela y manifiesta su apoyo", señaló la diplomática en Twitter.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala señaló, asimismo, que espera que bajo el mando de Guaidó "Venezuela pueda retomar el camino a la democracia".



Si bien aún no expresó una postura definida, la Unión Europea (UE) sostuvo que sigue "muy de cerca" la situación en Venezuela y que mantiene contactos con los países miembros y socios.



"Estamos siguiendo los acontecimientos en Venezuela muy de cerca y estamos en contacto con los Estados miembros y nuestros socios", indicaron a la agencia EFE fuentes comunitarias.



Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, deseó que "toda Europa se una en apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela". "A diferencia de [Nicolás] Maduro, la asamblea parlamentaria, incluido Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de ciudadanos venezolanos", tuiteó el polaco, mientras los 28 países de la UE intentan fijar una posición común sobre la situación en el país.



Guaidó juró este miércoles como presidente encargado de Venezuela ante miles de personas en Caracas.



"Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la AN, invocando los artículos 233 de la Constitución, ante Dios todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela", aseguró el diputado opositor.



El presidente de la Asamblea Nacional, y militante de Voluntad Popular, subió a la tarima central del acto opositor en Caracas en medio de gritos de "Sí, se puede", y fue presentado como el "único líder venezolano reconocido en el mundo entero", en referencia al gran apoyo de la comunidad internacional.



En su discurso de apenas unos 15 minutos, decidió jurar formalmente como presidente encargado de Venezuela, aun cuando el Tribunal Supremo de Justicia acababa de emitir una orden a la Fiscalía chavista para que actúe contra toda la cúpula del Parlamento.