Perú21.- Regresó a los ojos del mundo. A sus 76 años, el cantante argentino Leo Dan es tendencia gracias al éxito de la película "Roma", que tiene como soundtrack principal a una de sus más famosas composiciones: "Te he prometido" (1970).



La melodía es uno de los diecinueve temas que musicalizan la reconocida película del mexicano Alfonso Cuarón y fue el fondo musical que acompañó al cineasta a recibir el Globo de Oro 2019 a "Mejor Director".





Cargada de una profunda melancolía, la canción relata el final de un amor intenso, entregado e inolvidable. Más que una súplica o un reclamo, es un romántico recordatorio para el ser querido que decidió tomar otro camino.



Te he prometido que te he de olvidar

Cuanto has querido, yo te supe dar

Solo y herido así me dejas

Sabiendo que mañana iras con otro al altar

Lloraras, lloraras por tu capricho

Si yo sé es a mí a quien quieres

No podrás ser feliz con ningún otro

Pues conmigo conociste el amor

Sí el amor, sí el amor

Te he prometido que te he de olvidar

Cuanto has querido, yo te supe dar

Solo y herido así me dejas

Sabiendo que mañana iras con otro al altar

Lloraras, lloraras por tu capricho

Si yo sé que es a mí a quien quieres

No podrás ser feliz con ningún otro

Pues conmigo conociste el amor

Sí el amor, sí el amor

En una entrevista para el diario El Tiempo, Leo Dan reveló que al inicio no le entusiasmaba cantar "Te he prometido" porque le recordaba un momento doloroso de su adolescencia: la desilusión del primer amor.



"Cuando grabé Te he prometido", un día antes de viajar a España, me decía: "Ojalá que no sea éxito porque no la quiero cantar nunca más". Ahora, la grabo y la canto a cada rato. No quería cantarla más porque cuando conocí a esa chica (la primera composición fue para ella), me invitó a sus 15 años. Me conseguí la chaqueta prestada y fui a verla pensando que era mi novia. Al llegar, me dijo: "Te presento a mi novio". Respondí: "Pero si tu novio soy yo". Y ella: "Tú eres mi mejor amigo". Así que le dije: "Te prometo que voy a olvidarte"", contó el artista argentino.



"Si volvieras los ojos atrás

hasta aquel momento en que nos conocimos

Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí

Esto tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor,

como yo lo encontré en ti".



"Cuatro o cinco años después, estaba en el estudio y me faltaba una canción. No me llegaba ninguna idea y la letra salió cuando recordé ese momento. Parece que Dios quiere que la cante siempre. Así es esto", sostuvo por aquel entonces, mucho antes de saber que el tema llegaría a la ceremonia más importante del séptimo arte. Y es que "Roma" ha sido nominada a más de 10 Premios Oscars.



AGRADECIDO CON EL FILME

El pasado 11 de enero, el intérprete se refirió a "Roma" a través de su cuenta de Twitter. "Estoy muy feliz de que una de mis canciones favoritas sea el tema principal de una película tan bella ¡Muchas gracias por tanto cariño, #México!", escribió.



La publicación recibió la respuesta nada menos que por el director de la película. "Gracias a ti, Leo Dan, tus canciones han sido los temas musicales de muchas vidas", contestó el famoso cineasta.