Una vez más Justin y Hailey posponen su boda, esta vez por tiempo indefinido







23/01/2019 - 15:56:00

Quien.- Hace un mes se dio a conocer que Hailey y Justin por fin se casarían en grande con una ceremonia religiosa y una fiesta. La boda supuestamente se iba a llevar acabo el próximo 28 de febrero, días después del cumpleaños 25 del cantante. Sin embargo, la pareja acaba de posponer su unión por tercera vez.



De acuerdo con TMZ, la pareja pospondrá su ceremonia debido a que varios familiares de Justin y muchos invitados no pudieron confirmar su asistencia. La boda de 300 invitados, incluidos Kylie Jenner, Travis Scott, Drake, entre otras celebridades, iba a tener lugar en Los Ángeles.





Hasta el momento, lo único que se sabe es que el cantante y la modelo la pospusieron para planearla con mucho más tiempo y para que todos sus seres queridos están presentes en ese momento tan especial. Salvo que no será muy pronto, pues coordinar las agendas de las celebridades más cotizadas de Hollywood no es tarea fácil.



Según una fuente cercana a la pareja, Hailey y Justin se presionaron para encontrar una nueva fecha, pero finalmente se dieron cuenta que no tienen ninguna prisa pues ya unieron sus lazos en la corte.



TMZ informó, que en esta ocasión sí están planeando hacerla en un destino único y no en Los Ángeles como originalmente sucedería, sin que hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.