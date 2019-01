La exagerada suma que Selena Gomez recibió a cambio de regresar a Instagram







23/01/2019 - 15:54:29

Quien.- Luego de la ausencia que mantuvo alejada a Selena Gomez de la vida pública, incluyendo sus redes sociales, la cantante regresó a Instagram, aunque algunos fans creen que detrás de este inesperado regreso hay un jugoso contrato.



El retiro de la cantante de la vida pública fue consecuencia de la crisis emocional que sufrió en octubre pasado cuando fue objeto de críticas y comentarios negativos tras conocerse que su famoso exnovio, el canadiense Justin Bieber, se había casado ya con la modelo Hailey Baldwin.





Tras cuatro meses sin actividad en su cuenta de Instagram, la semana pasada, la cantante publicó una foto acompañada de un mensaje en el que se tomó el tiempo de agradecer a sus fans por el apoyo que le brindaron durante los momentos difíciles. De igual forma aprovechó para dejar entrever que su regreso a la vida pública es inminente.



“Ha pasado bastante tiempo desde que tuvieron noticias de mí, pero quería desearle a todo el mundo un feliz año nuevo y darles las gracias por su cariño y apoyo. Este ha sido definitivamente un año de reflexión, desafíos y crecimiento. Ese tipo de retos son siempre los que te enseñan quién eres y lo que eres capaces de superar. Créanme, no resulta sencillo, pero me siento muy orgullosa de la persona en que me estoy convirtiendo y tengo muchas ganas de afrontar este año que empieza. Los quiero a todos”, escribió la texana.



Sin embargo, un día después de abrir su corazón sobre los oscuros momentos que vivió, la cantante compartió una nueva publicación en la que promociona una línea de calzado deportivo de la marca Puma, que al parecer forma parte de una campaña publicitaria.



De acuerdo con Hopper , herramienta de origen inglesa dedicada a la gestión de redes sociales, la intérprete de "Back To You" cobra 800 mil dólares aproximadamente por cada post en su cuenta de Instagram, teniendo ganancias por encima de Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian y Beyoncé, y estando debajo solo por Kylie Jenner, quien genera aproximadamente un millón de dólares por publicación.