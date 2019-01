Chris Brown responde así a acusación de violación







El cantante Chris Brown ha sido puesto en libertad mientras las autoridades francesas continúan adelante con la investigación policial para aclarar las graves acusaciones realizadas contra él por una joven de 24 años, que sostiene que el famoso músico la violó después de invitarla a su habitación de hotel cuando se conocieron en un club nocturno el pasado 15 de enero.



Ni la estrella de la música ni los otros dos hombres junto a los que fue arrestado este lunes -uno de ellos perteneciente a su equipo de seguridad- han tenido que pagar una fianza y este mismo martes se les dio permiso para regresar a Estados Unidos.





Brown ha contraatacado anunciado a través de su representante legal que presentará una demanda por difamación contra la supuesta víctima. Aparte de ese comunicado formal, también ha recurrido a sus redes sociales para desmentir los cargos que podrían presentarse en su contra en un mensaje que ha escrito principalmente con mayúsculas y que revela su enfado ante la actual situación en que se encuentra.



"Quiero dejarlo muy claro... Esto es falso, no es nada más que un montón de mi**da. ¡Jamás! Es una falta de respeto terrible para mi hija y mi familia. Y va en contra de mi carácter y mi moral", ha asegurado en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se lee "Esa zo**a está mintiendo".