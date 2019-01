¿Cuándo reemplazaron realmente los hombres modernos a los neandertales?







Actualidad.- El reemplazo de los neandertales por parte de los humanos modernos se registró en el sur de la península ibérica (la actual España y Portugal) hace unos 44.000 años, lo que supone 5.000 años antes de lo que se pensaba, según un estudio publicado en la revista "Nature Ecology & Evolution".



Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de científicos de España, Japón y Reino Unido tras un trabajo de investigación llevado a cabo en Cueva Bajondillo, situada en la localidad costera de Torremolinos (Andalucía, España).



Según las dataciones radiocarbónicas disponibles anteriormente, los humanos modernos llegaron a Europa occidental hace 39.000 años, si bien la pervivencia de los neandertales al sur de la península ibérica se prolongaría varios miles de años después, hasta los 32.000 años. Sin embargo, la nueva investigación sitúa el reemplazo de un grupo por otro en un rango comprendido entre los 45 y los 43.000 años.

No fue por el frío extremo



El estudio señala también que la llegada de los humanos modernos a la Cueva Bajondillo no está relacionada con el frío extremo, los llamados eventos Heinrich, ya que estos fueron posteriores.



"Los eventos Heinrich representan las más intensas y variables condiciones climáticas en Europa occidental a escala de milenio. En esta región costera del Mediterráneo, no parecen haber estado implicados", explica Francisco J. Jimenez-Espejo, investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y uno de los coautores del artículo.

Ruta potencial de entrada a Europa



Este trabajo refuerza la idea de que el vecino estrecho de Gibraltar fue una "ruta potencial" para los humanos modernos que salieron de África.



Los investigadores aseguran que al encontrar vestigios auriñacienses (humanos modernos nombrados así por el yacimiento francés de Aurignac) en un lugar tan próximo al mar afianza la tesis de que la costa mediterránea constituyó una ruta de entrada a Europa.