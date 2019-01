Discurso de Evo bajo la lupa: Datos desmienten dos afirmaciones del primer mandatario







23/01/2019 - 13:16:34

El Deber.- Tras una verificación de las palabras del informe de gestión del primer mandatario en 2019, se encontró que algunas afirmaciones son incorrectas o imprecisas y que algunos datos de la región, como el del abandono escolar, no son comparables porque corresponden a años diferentes.



EL DEBER, en un trabajo realizado en colaboración con el analista de datos Rafael López, también observó la ausencia de Venezuela en uno de los cuadros y se confirmó la veracidad de un dato vertido por el presidente que había sido cuestionado por un político de oposición.



Un récord que ya había sido batido



El presidente destacó el liderazgo en crecimiento económico en la región y dijo que “desde la fundación de la República Bolivia nunca ha sido el primero en ningún rubro. Ahora somos primeros en crecimiento económico por seis años consecutivos”.



Datos del Banco Mundial desmienten al presidente. Según la base de datos del organismo, Bolivia ya había ocupado ese puesto dos veces antes de la era Morales: en 1963 y 1998, durante los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Hugo Banzer.



La brecha que no se acorta



En su discurso, Evo Morales habló de la “reducción en la brecha de genero” en la educación, pero no hizo la comparación entre hombres y mujeres sino solo entre mujeres: dijo que en 2005 habían 55.000 mujeres bachilleres y en 2018, 82.000.

Cuadro presentado durante el informe del presidente



Una búsqueda rápida de datos y matemática simple demuestra que la brecha de género en la educación escolar no se ha acortado:



En 2005, el 49% de los bachilleres era mujer, tomando en cuenta que hubo 111.000 bachilleres (según el discurso de Evo Morales del año pasado).



En 2018, el cálculo se complica porque no hay datos oficiales de 2018 en la página del Ministerio de Educación y el viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, dio el dato en noviembre pero se contradijo, según dos reportes de prensa de la agencia ABI: en la mañana del 30 de noviembre dijo que serían 196.000 bachilleres y en la tarde bajó la cifra a 167.502.



En cualquier caso, la brecha de género en la educación no se ha reducido. Haciendo una comparación porcentual, en 2005 el 49% de los bachilleres era mujer y en 2018 el 41% o 48%, según la cifra que se tome de las declaraciones del viceministro Cortez.



Datos que no se pueden comparar



Bolivia se encuentra entre los países con la asistencia escolar más alta en primaria, señaló el presidente y dijo que Bolivia es el tercer país con menor abandono escolar 1,5%, detrás de Chile y Uruguay.



Sin embargo, los datos en los que se respalda la afirmación del presidente corresponden a años diferentes: según el cuadro que mostró ante la Asamblea Legislativa Plurinacional se tomó como base de comparación, por ejemplo, datos de 2011 (Paraguay), 2014 (Chile) o 2018 (Bolivia).



Por otra parte, Morales destaca el alto nivel de asistencia escolar en primaria tomando en cuenta el porcentaje de deserción escolar. Sin embargo, no menciona el nivel de escolaridad infantil.



Según el Ministerio de Educación en 2017, 22.024 niños abandonaron la escuela y según datos de la Unesco, ese mismo año otros 104.077 niños no fueron inscritos al colegio.



La ausencia de Venezuela y la duda de Cárdenas



El presidente Evo Morales dijo que en 2016, Bolivia había sido el país que más invirtió en energías renovables en relación al PIB. Esa afirmación fue cuestionada por el exvicepresidente y candidato presidencial Víctor Hugo Cárdenas que, en entrevista con EL DEBER.



Sin embargo, el dato expresado por el presidente es correcto según una publicación de la Red de Políticas en Energía Renovable para el Siglo 21. En 2016, China fue el país que más invirtió en energías renovables, pero Bolivia ocupa el primer puesto de inversión en relación al PIB.



Por otro lado, uno de los cuadros que mostró el presidente durante su intervención llamó la atención porque incluía a los países de la región menos uno: Venezuela. Era cuando se exponían los datos de inflación por países y, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el año cerró con 1.000.000% de inflación en Venezuela. El dato fue omitido en la presentación.



El cuadro presentado durante el informe



