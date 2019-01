Kary Arias asegura ser maltratada por el Defensor







23/01/2019 - 13:12:04

El Día.- Kary Arias, esposa de David Tezanos Pintos, salió ante las denuncias presentadas por su pareja, desde el despacho del Defensor del Pueblo. Ella dijo que es una mujer maltratada y que Tezanos no está a la altura de ser "amigo, compañero ni menos defensor de los bolivianos".



"Lamentablemente me he equivocado en querer llevar adelante una familia con una persona que no está a la altura ni de ser ni amigo ni de ser mi compañero y menos defensor de los bolivianos", escribió Arias desde su cuenta en Facebook, dos días después de que Tezanos usara el despacho del Defensor del Pueblo para hacer conocer que sería víctima de chantajes.



Arias es comunicadora y dice que los datos que se han hecho conocer, desde la Defensoría del Pueblo, "es una telenovela de mal gusto" y asegura que su abogado se encargará de continuar con el caso en el que está involucrado Tezanos.



Esto es lo que publicó Arias:



Mi nombre es Kary Arias, ciudadana de a pie.



Antes que nada quiero pedir mil disculpas a todos los bolivianos, por un tema que debió quedarse en la privacidad y que se ha ventilado de la peor manera posible.



Mis queridos amigos y amigas:



Cuando la sangre o las lágrimas son de una mujer maltratada, la herida es de todos.



Quiero que sepan que no tengo nada que reprocharme, que no gozo de ningún privilegio y que como cientos de mujeres que deben enfrentarse al poder para hacer valer sus derechos, estoy decidida a sostener esta controversia, no solo por mí, sino, por todas las mujeres que no tienen el valor de hacerle frente a la injusticia y la difamación.



Lamentablemente me he equivocado en querer llevar adelante una familia con una persona que no está a la altura ni de ser ni amigo ni de ser mi compañero y menos defensor de los bolivianos.



Porque quien no puede ser fiel en lo pequeño no podrá ser fiel en lo grande.



La Biblia dice: "El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho; el que injusto en lo poco será injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno ¿quién os dará lo que es vuestro?"



A buen entendedor pocas palabras.



No quiero profundizar más en este tema, mi abogado ya se encargará de hacer lo que corresponda.



Reitero mis disculpas a los bolivianos, pues ya tenemos demasiadas preocupaciones como para estar viendo una telenovela de mal gusto.