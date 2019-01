Países de la Comunidad Andina coordinan acciones para enfrentar minería ilegal en la región







23/01/2019 - 12:57:42

La Paz, (ABI).- Los Países Miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se reunieron en el marco del Comité Andino de Minería Ilegal, para reanudar la coordinación de acciones conjuntas para enfrentar de manera integral la minería ilegal y actividades conexas en la región andina, informaron el miércoles fuentes institucionales.



Durante la reunión, que se realizó a iniciativa de Perú, país que ejerce la Presidencia Pro Témpore de la CAN, se definieron los lineamientos estratégicos y de cooperación conjunta, para propiciar la creación de un "Observatorio de Control de Mercurio y una Red Andina para reducir y/o eliminar el tráfico no consentido de mercurio en el marco del Convenio de Minamata", reseña un boletín de prensa de la CAN.



En la videoconferencia, los cuatro países coincidieron en trabajar en la unificación de criterios para el tratamiento de la minería ilegal como delito vinculado al crimen organizado, complementa el documento.



En la reunión de ese Comité, que se volvió a reunir después de tres años, participaron las instituciones e instancias involucradas en la temática de la minería ilegal de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y la Secretaría General de la Comunidad Andina.