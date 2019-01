Revilla cuestiona al Gobierno por descartar la intervención policial al bloqueo de Alpacoma







23/01/2019 - 12:53:41

Opinión.- El alcalde Luis Revilla cuestionó al Ministerio de Gobierno por descartar cualquier intervención policial al bloqueo que protagonizan pobladores de Achocalla en el acceso al relleno sanitario de Alpacoma, generando la acumulación de gran cantidad de basura en diferentes puntos de la ciudad de La Paz.



"Conocí una declaración del Ministerio de Gobierno (que está) en una agencia de noticias y señala que no va a actuar sobre el bloqueo porque no se está bloqueando carreteras, (pero) yo no sabía que la Policía solamente interviene cuando hay bloqueo de carreteras", lamentó la autoridad, en entrevista con el programa "No Mentirás".



Sin embargo, el Alcalde remarcó que al menos él entiende que la Policía debe intervenir en cualquier conflicto cuando se afecta la seguridad, integridad o la salud de la población, como en este caso ocurre, poniendo en riesgo a millón de personas que habitan la sede de Gobierno.



En pasadas horas, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, pidió a los gobiernos municipales de La Paz y Achocalla dialogar y resolver con prontitud este conflicto social. También llamó a las autoridades de los ministerios de Salud y Medio Ambiente tomar cartas en el asunto y descartó una intervención policial en el bloqueo.



"Por el momento se descarta cualquier intervención policial. Los reportes (policiales) que tenemos es que no existe perjuicio en carreteras y a la maquinaria pesada, para contener el problema medio ambiental, están dejando ingresar, lo que no están permitiendo es el ingreso de más basura", indicó.



El pasado 15 de enero se registró un deslizamiento en el relleno sanitario y ante ese hecho, los pobladores de Achocalla instalaron un bloqueo indefinido en el acceso a Alpacoma en demanda del cierre definitivo del sitio.



Pero "miren ahora cómo está la basura en las calles de La Paz por este bloqueo que en este momento ya no tiene razón de ser, me preocupa que se esté realizando (tal vez) orientado por otro tipo de razonamientos políticos", agregó Revilla.



Remarcó que ya "no tiene razón de ser" el bloqueo porque ya se garantizó que no habrá más deslizamientos en el relleno y también se entregó todos los documentos que pidieron las autoridades de Achocalla.



"Hemos entregado (a las autoridades de Achocalla) las garantías, están los estudios geotécnicos y están todos los documentos que nos han pedido, se los hemos entregado para garantizar que efectivamente ese relleno puede seguir funcionando temporalmente", apuntó.