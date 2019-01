Morales encomienda al nuevo Gabiente como prioridad reducir la pobreza y garantizar la unidad







23/01/2019 - 12:43:44

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales dio la bienvenida el miércoles a su nuevo equipo de ministros, entre ellos, 13 ratificados y 7 nuevos, y encomendó como una de las prioridades reducir aún más la pobreza y garantizar la unidad del pueblo boliviano.



El Primer Mandatario recordó a los ministros asumen esa responsabilidad para priorizar el bienestar del país y servir al pueblo boliviano, en un acto que se realizó en la Casa Grande del Pueblo.



"Queridos ministros bienvenidos, tenemos una dura tarea y compromiso con el pueblo boliviano. (...) quienes aceptan esta responsabilidad es aceptar primero a Bolivia, la patria y el pueblo boliviano y por eso asumen esta responsabilidad de servir al pueblo boliviano", afirmó en su discurso.



Morales dijo que la meta principal de este año es reducir aún más la pobreza y el desempleó, además de garantizar el crecimiento de la economía y la unidad del país.



"El dato por ejemplo de 2017 a 2018 hemos reducido 2% de la extrema pobreza (....) no estoy conforme, pero hemos reducido el desempleo, la tarea es cómo ampliar beneficios para pueblo boliviano", remarcó.



Asimismo, dijo que el crecimiento económico debe convertirse en un patrimonio del pueblo boliviano y agregó que todos los bolivianos "tenemos derechos y la obligación de aportar".



El Primer Mandatario aseguró que su Gobierno no descuidará el "aspecto laboral y la inversión pública", que son pilares del desarrollo del país.



"Nuestra obligación es seguir uniendo a Bolivia, campo y ciudad, oriente y accidente, profesionales y no profesionales, gracias a la lucha del pueblo boliviano, mediante una nueva Constitución. Ahora todos tenemos los mismos derechos y deberes, es un avance importante", agregó.