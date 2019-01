Senado de EE.UU. prepara votación a 33 días del cierre parcial del gobierno







23/01/2019 - 12:40:40

VOA.- El Senado de Estados Unidos se prepara para votar el jueves sobre dos propuestas, una republicana y otra demócrata, encaminadas a poner fin al extendido cierre parcial del gobierno que cumple este miércoles 33 días.



Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, en control de los demócratas, daría fondos provisionales hasta el 8 de febrero. De aprobarse, permitiría la reapertura de las agencias federales mientras ambas partes se ponen de acuerdo en el tema de la seguridad fronteriza.



Esta propuesta no contempla el desembolso de miles de millones de dólares que exige el presidente Donald Trump para construir el muro fronterizo con México, que ha sido el centro de la disputa que llevó al cierre el pasado 22 de diciembre.



El plan republicano se basa en una propuesta de Trump que busca gastar 5.700 millones de dólares para levantar la estructura en la frontera. También contempla proporcionar protecciones temporales para algunos inmigrantes, específicamente los amparados por DACA y el TPS.



La Casa Blanca ha dicho que Trump discutirá su plan el miércoles con líderes conservadores, estatales y locales. La reunión está programada para las 3:00 pm. (Hora de Washington)



El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien previamente se había negado a presentar propuesta alguna que no contara con el respaldo de Trump, instó a los legisladores a votar a favor de la propuesta republicana.



Los demócratas han insistido en que quieren el gobierno abierto para negociar luego cualquier plan.



"Votaremos sobre si abrir el gobierno sin ninguna decisión de un lado o de otro sobre seguridad en la frontera", dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.



Una conferencia sobre seguridad fronteriza que había organizado el Departamento de Estado fue cancelada, debido a la paralización del gobierno. Estaba previsto que al evento en febrero, en Escocia, asistirían unos 250 expertos en control de exportaciones y seguridad fronteriza de 85 países.



Incierto sigue siendo a corto plazo la solución a la crisis que viven unos 800.000 empleados federales, la mitad de los cuales trabaja sin recibir salarios hasta ahora, mientras que el resto debió regresar a casa en virtud de licencias obligatorias por la falta de presupuesto que respalde las operaciones de las agencias federales que los emplean.



La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha desestimado cualquier plan que no incluya la reapertura del gobierno como primer paso para negociar.



Trump sostiene que no cederá a su proyecto de construir el muro en la frontera de México.Varias agencias federales cerradas han llevado a sus empleados y contratistas a solicitar la asistencia por desempleo, sellos de alimentos y otras ayudas cuando el cierre parcial ya entró en su segundo mes.