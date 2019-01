Venezolanos protestan en las calles contra el régimen de Maduro y la policía reprime con gases lacrimógenos







23/01/2019 - 12:03:15

La oposición de Venezuela salieron a las calles este miércoles para protestar contra el mandatario Nicolás Maduro, con manifestaciones planeadas dentro y fuera de la nación sudamericana, en momentos en que crece el repudio internacional contra el gobierno de Caracas. La policía reprimió las marchas con gases lacrimógenos.



En ciudades de Japón, Australia y España grupos de venezolanos salieron a protestar exigiendo un cambio en la nación sudamericana que padece hambre, falta de medicamentos y está inmersa en una severa crisis política, que se agudizó con la toma de posesión de Maduro para un segundo mandato el pasado 10 de enero.



El periodista de la Voz de América, Álvaro Algarra, entrevistó temprano el miércoles a venezolanos esperanzados en que las protestas puedan conducir al cambio de gobierno que consideran imprescindible para que el país salga de la crisis.



"Ya nosotros cansados de pasar tanta penuria en esta Venezuela tan rica donde llegó un gobierno hace 18 años y lo que ha hecho es desfalcar a este país. Estamos cansados ya de pasar hambre", dijo Alexis Riqueses, movilizado desde temprano en Caracas.



Dijo que el 90 % de la población está pasando hambre, los hospitales no sirven, no hay atención médica, no hay medicinas, no hay producción, las empresas quebradas, hay desempleo.



"Hoy salí convencido de que hoy nace, es el inicio de la democracia, porque el venezolano ya maduró y salió convencido, en el asfalto (la calle) a reclamarle al gobierno que ya basta, que se vaya", afirmó.



Las protestas se extienden por varias ciudades de Venezuela, según reflejan las redes sociales.



Las protestas siguen a manifestaciones en días anteriores, incluyendo el alzamiento de militares de la Guardia Nacional esta semana, quienes fueron detenidos. Posteriormente, venezolanos salieron a las calles con cacerolas para protestar contra Maduro.



Al menos 60 de esas manifestaciones se registraron en diversos puntos de Caracas, según el no gubernamental Observatorio de Conflictividad Social, que informó sobre la muerte de un joven de 16 años la noche del martes en la barriada de Catia, en el oeste de la ciudad.



"Yo creo que ya basta de tanta impunidad, tanta injusticia que hay, tanta gente que se está muriendo de hambre y en los hospitales", dijo Marisol Roja, una joven manifestante. "Necesitamos un cambio. Yo voté por una Asamblea Nacional, yo soy el pueblo. Quiero el poder, quiero la justicia, por eso estoy aquí", afirmó.



Jesús Rojas también salió a la calle: "Tengo la firme convicción de que las esperanzas son las últimas que se pierden (...) Tenemos la fe y firme convicción de que vamos a salir adelante, de que es un puesto usurpado (...) Creemos que esto está llegando a su final, creemos que en Venezuela vienen tiempos de cambio", enfatizó.



Se trata de la primera movilización masiva luego de la ola de intensas manifestaciones que en 2017 dejaron cientos de fallecidos y heridos.



El gobierno también citó en Caracas a sus seguidores para defender su revolución socialista del plan que, según Maduro, lidera Estados Unidos para derrocarlo.



Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, sufre su primera hiperinflación de casi dos millones por ciento, bajo una severa crisis económica que ha provocado la huida de más de 3 millones de personas del país desde el 2015, según datos de Naciones Unidas.



La inédita ola migratoria que presiona a los países vecinos se desarrolla en un momento en que el nuevo mandato de Maduro, que se inició el 10 de enero, fue desconocido por la mayoría de los países del continente y Europa tras unas cuestionadas elecciones.



Maduro aclamó la presencia de simpatizantes, para que hagan frente el miércoles a las protestas de la oposición: "Yo hago un llamado al pueblo venezolano, calma y cordura, máxima conciencia y máxima movilización popular para la defensa de la patria, la democracia y la Constitución", dijo el mandatario el martes por la noche en un acto transmitido por la televisión estatal.



"No nos intimada nada (...) no queremos peo (líos), queremos paz", agregó.



El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también convocó a la marcha en su cuenta en Twitter.