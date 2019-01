WhatsApp continúa con su lucha contra la propagación de mensajes al restringir los reenvíos







Emol.- El 2018 fue un año complicado para Facebook con el control de las noticias falsas en sus diversas plataformas. Para ello la firma ha establecido una serie de modificaciones y esta semana añadió una nueva: Desde ahora los usuarios de WhatsApp sólo podrán reenviar hasta cinco veces el mismo mensaje.



Cuando la plataforma estrenó su servicio de reenvío de mensajes estos textos no tenían ninguna condición. Hace un par de meses se decidió agregar una marca que alertaba sobre la condición de este mensaje y se restringía a 20 envíos, ahora se limitó aún más la cantidad de veces para compartirlos. De acuerdo a las condiciones actuales de la aplicación, los grupos pueden contener hasta 256 personas, lo que significa que con el límite actual, el mismo mensaje aún puede alcanzar un total de 1.300 terminales sin ninguna detención.



A diferencia de lo que ocurre en Facebook, los usuarios de WhatsApp mantienen conversaciones privadas y encriptadas, lo que no permite la revisión de curadores de veracidad, por lo que toda la información que circula en la plataforma no tiene mayor filtro que el aplicado por las personas que envían los textos. La medida cobra importancia en medio de diversos estudios que señalan el poder que han tenido las noticias falsas en la población mundial.



De acuerdo a una investigación, a través de este servicio, imágenes relacionadas con política en Brasil tenían altos niveles de contenido potencialmente falso, exactamente, cerca de la mitad de las 50 gráficas más compartidas mantenían algún grado de desinformación. Con esto, la empresa liderada por Mark Zuckerberg espera reducir la forma en que los usuarios acceden a contenido que podría ser perjudicial para la población.