Todo lo que se sabe sobre el Galaxy con pantalla plegable







23/01/2019 - 08:43:59

El comercio.pe.- Uno de los anuncios más importantes en la industria de los móviles ocurrió en el Samsung Developer Conference 2018, cuando el gigante surcoreano presentó su nueva tecnología de pantallas flexibles para sus móviles: "Infinity Flex Display”.



Este display flexible permitiría a los consumidores a realizar tareas más complejas que normalmente necesitarían plasmarse en una tableta o computador portátil, pero con un aparato mucho más compacto.







Desde aquel anuncio en noviembre de 2018, se supo el interés de Samsung en presentar un equipo “2 en 1”, por así llamarlo, que mezcle la compactibilidad de un celular y la amplitud de una tableta.



Tras el anuncio, los rumores comenzaron a surgir describiendo el nombre del aparato y sus características y especificaciones técnicas respectivas. Se le ha llamado Galaxy F, Galaxy X o Galaxy Fold, pero nada confirmado aún por el gigante tecnológico, por ello, lo llamaremos Galaxy con pantalla plegable.

Fecha de presentación del Galaxy plegable



Samsung confirmó hace poco que el próximo 20 de febrero será el lanzamiento de su flamante Galaxy S10 en San Francisco. En ese evento también habría un espacio para su teléfono con pantalla plegable. Esta información proviene de unos anuncios de Samsung que se visualizaron en Place de la Concorde, París. El primero dice (en coreano) “El futuro de desarrolla”, y el segundo “20 de febrero”. Cabe resaltar que esta traducción la hizo el propio Samsung en una nota de prensa posterior.





Si bien el precio oficial aún no está confirmado por Samsung, en noviembre de 2018 Gizmodo afirmó que habría varios modelos de este Galaxy con un precio entre 1.900 y 2.550 dólares. No obstante, Kim Jang-yeol, jefe de investigación de Golden Bridge Investment, indicó que el móvil podría costar hasta 2 millones de wones en su lanzamiento, es decir unos 1.850 dólares, según indica Korea Times.

Un reciente informe de Lets Go Digital, que citaba a la firma de análisis CCS-CIMB Research sugería que el aparato tendría un costo de 1.800 dólares sin contar los subsidios del operador. De todas formas, este móvil podría ser el más caro que haya lanzado Samsung en su historia.



-Difícil de conseguir-



La mayoría de teléfonos Galaxy de Samsung están disponibles en todo el mundo. Sin embargo, ello no ocurriría con el plegable. Un representante de Samsung afirmó a Gizmodo que el móvil será lanzado en la primera mitad de 2019 en algunos mercados selectos. “Estamos listos para su producción masiva y esperamos que se produzcan al menos 1 millón de unidades”, dijo.

Características del Samsung Galaxy plegable



Se dice que vendrá con 512GB de almacenamiento interno y ejecutará la última CPU Qualcomm 8550. Una súper batería de 6.000 mAh y su pantalla medirá unas 4,58 pulgadas cuando se pliegue, cuando se abra llegará a las 7.3 pulgadas.



Según ETNews, conocido en el sector, el Galaxy plegable podría tener una cámara de triple lente parecido al del S10.

Además, estaría habilitado para recibir el 5G, la red móvil más avanzada del mundo, tal como el Galaxy S10.