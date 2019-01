Bolivia, ante el rival más crecido







23/01/2019

Opinión.- La Selección de Bolivia, necesitada de puntos para seguir con vida en el Sudamericano Sub 20, deberá batir el arco de la favorita Venezuela, ya que la Verde sufre de falta de puntería y apenas atesora un gol en el torneo.



La imagen voluntariosa e insistente demostrada en el partido del lunes en la derrota contra Colombia (1-0) es el camino a seguir en busca de remontar el vuelo, mientras las matemáticas lo permitan.



Aunque se encuentra ubicada en el último puesto de la tabla del grupo A, Bolivia todavía tiene posibilidades, ya que le restan dos jornadas por jugar, aunque se enfrentará en esos compromisos contra el líder y frente al Brasil de Rodrygo, que comienza a despegar.



En caso de no ganar, la Tricolor quedaría con pie y medio fuera del campeonato.



El combinado vinotinto, por su parte, ha cuajado la mejor actuación del torneo y encabeza la clasificación de su grupo con 6 puntos (dos victorias y una derrota), por lo que este encuentro será decisivo para su pase a la fase final.



El equipo venezolano deberá recuperar su mejor versión, que mostró en sus dos primeros partidos contra Chile y Colombia, y así pasar página de la derrota cosechada el lunes contra Brasil (2-1).



Tendrá su baza goleadora en las botas de Samuel Sosa, quien ya se ha destacado como lanzador de tiros libres y acumula dos dianas en tres lances a balón parado.



Certificar su pase al hexagonal del Sub 20 es el objetivo del combinado puntero, que se jugará el boleto en Rancagua.