Qué miedo tengo: El escalofriante audio del futbolista argentino Emiliano Sala desde el avión







23/01/2019 - 07:33:07

RT.- El futbolista argentino Emiliano Sala envió un mensaje de audio a un grupo de amigos desde el avión que debía llevarlo de Nantes (Francia) a Cardiff (Reino Unido), y que desapareció este lunes mientras sobrevolaba el canal de la Mancha.



En el audio, filtrado en las últimas horas por algunos medios, el goleador recién contratado por el Cardiff City dice que la aeronave "se está por caer a pedazos", y llega a afirmar que no sabe si van a mandar a alguien a buscarlo porque no lo van a encontrar.



"Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas... y no termina más", relata el delantero con voz cansada, y agrega: "Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa".



En otro momento de la grabación, lanza una fase premonitoria: "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo tengo".



La noche de este lunes, Emiliano Sala fue a despedirse de sus compañeros del Nantes francés y se subió a un avión, perteneciente a su nuevo club, para regresar a Cardiff, donde empezaría una nueva etapa profesional. Este martes iba a ser su primer día en el equipo de la Premier League.



La aeronave en la que viajaba Sala dejó de transmitir señales este lunes a las 19:15 (GMT), mientras atravesaba el canal de la Mancha.



Las autoridades francesas y del Reino Unido desplegaron un operativo de rastreo por mar y tierra, que hasta el momento no ha dado resultados.