Wilster avisa que irá hasta las últimas







23/01/2019 - 07:32:26

Opinión.- Ni Wilstermann ni Bolívar quitan el dedo del renglón en el caso Thomaz Santos. Lo que empezó como posibles diferencias entre ambos clubes se transformó en una batalla declarada.



En las últimas horas, el abogado del Aviador, Cayo Salinas, resumió que la instituión exige sentar “precedentes” y que simplemente se “cumplan” los contratos establecidos, así se trate de jugadores o establecimientos, por lo que avisó que llegará hasta las últimas consecuencias legales.



Por su lado, el jurista Rodrigo Quiroz, representante de la Academia en el proceso, declaró que la “cláusula” que pactó el Rojo con el futbolista brasileño se encontraría fuera de la legalidad, por lo que la institución paceña está tranquila y sin temores frente a la petición. Las declaraciones de ambos letrados fueron vertidas en el canal ATB.



Salinas explicó: “A Wilster le asiste un derecho económico vinculado a la naturaleza del contrato deportivo que se firmó entre el jugador y la institución. El derecho al trabajo está garantizado por la Consititución del Estado. Lo menos que haría Wilstermann es intentar coartarlo. No está impidiendo que este señor acuda y se enrole con el equipo que considere. Lo que reclamamos desde mucho antes del inicio del campeonato es que tiene un contrato firmado y hay derechos de orden económico para la entidad a la que representó”.



En síntesis, el Aviador continúa con la exigencia de 80 mil dólares. Entiende que el brasileño debía subsanar lo supuestamente “pactado” previamente al fichaje con el conjunto celeste. Esto es, abonar el dinero convenido aparentemente a través de cláusulas.



No obstante, Bolívar comprende que se trata de un escenario no apropiado. “ Wilster firmó un documento privado adicional en el cual ha pactado cláusulas ilegales para FIFA. Adicionalmente, esta entidad solicita un documento que se llama TPO, formulario que uno llena y declara que no existen derechos económicos sobre el jugador. Cuando uno hace la tansferencia, yo, como Bolívar, tengo la certeza de que no aparecerá una tercera persona a querer cobrar por derechos económicos”, redondeó Quiroz.



Según el Rojo, Santos aún sostiene un vínculo no resuelto con el equipo cochabambino, en el que jugó hasta marzo de 2017.