Sanguinetti, cerca de dejar San José







23/01/2019 - 07:30:50

Opinión.- REDACCIÓN Y FUTBOLMANÍA La interna del club San José parece no ser de las mejores. En la víspera, el jugador argentino Javier Sanguinetti manifestó que si hasta ayer no firmaba contrato con el equipo, dejaría de ser parte del primer plantel.



“Prioricé al club, pero ellos (dirigentes) no parecen dar prioridad a uno que salió campeón. Me parece una falta de respeto”, aseveró el jugador después del ensayo.



El motivo de su posible salida es porque la directiva aún no se sentó a hablar con él sobre su situación contractual con el club, algo que le genera mucha molestia.



“Lo dejo a criterio de ellos (dirigentes). Yo estoy tranquilo a la espera del contrato y, si sale algo, escucharé y me iré”, remarcó el argentino.