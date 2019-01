Piden a Trump declarar a Venezuela estado patrocinador del terrorismo







23/01/2019 - 07:30:37

VOA.- Los senadores de Florida Rick Scott y Marco Rubio, junto con el legislador del estado Mario Díaz Balart y el gobernador Ron deSantis, todos republicanos, pidieron al presidente Donald Trump, designar al gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, como estado patrocinador del terrorismo.



Los legisladores republicanos han impulsado la designación, citando los presuntos vínculos de Venezuela con grupos que Estados Unidos considera como organizaciones terroristas.



Un país es designado como patrocinador del terrorismo por Estados Unidos cuando el secretario de Estado determina que el gobierno de dicho país ha proporcionado "repetidamente" apoyo a actos de terrorismo internacional.



La designación trae como consecuencia la aplicación de una serie de medidas tales como prohibiciones en las exportaciones y ventas de armas a dicho país, prohibiciones de asistencia económica y restricciones financieras.



El grupo de legisladores y el gobernador de Florida que se reunió el martes con el presidente en la Casa Blanca también pidió a Trump reconocer a Juan Guaidó, el presidente de la opositora Asamblea Nacional venezolana, como el legítimo presidente de la nación sudamericana.



En declaraciones a periodistas luego de la reunión, Rubio, explicó que, "Venezuela tiene una constitución. El tipo que dice ser presidente ahora no fue elegido según esa constitución y según su constitución, cuando hay una vacante en la presidencia, el presidente legítimo es el presidente de la asamblea nacional, en espera de una nueva elección".



El senador republicano por Florida, un abierto crítico del actual gobierno venezolano, agregó: "Y hoy alentamos al presidente a que siga adelante con lo que ya ha declarado, que es que Maduro es ilegítimo. El siguiente paso lógico es reconocer al presidente de la asamblea nacional como el presidente legítimo".



El senador Rick Scott, expresó en su cuenta de Twitter su optimismo por la reunión sostenida con el presidente Trump sobre la crisis en Venezuela.



"Gran reunión hoy en la Casa Blanca con @realDonaldTrump, @marcorubio, @GovRonDeSantis y @MarioDB para discutir las atrocidades causadas por el régimen de Maduro y cómo podemos ayudar al pueblo de Venezuela a restaurar la libertad y la democracia", escribió Scott.



Este martes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró el apoyo a Venezuela en un mensaje de video dirigido al pueblo venezolano en la víspera de una marcha nacional convocada por la opositora Asamblea Nacional venezolana.



"En nombre del presidente Donald Trump y todo el pueblo estadounidense permítanme expresar el apoyo resuelto de EE.UU. mientras ustedes, el pueblo venezolano, alza su voz en un llamado a la libertad", indicó Pence, quien llamó a Maduro "un dictador sin derecho legítimo de poder".



El presidente de Venezuela Nicolás Maduro respondió al mensaje del vicepresidente Pence ordenando una "revisión" de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y anunció posibles nuevas medidas en las próximas horas.



El senador Rubio advirtió al gobernante venezolano en Twitter, "que no empiece una pelea que no tiene posibilidad de ganar".



"Si el dictador de #Venezuela @NicolasMaduro tiene algún amigo, deberían darle un consejo:

- No comiences una pelea que no tienes posibilidades de ganar; Y

- No comiences una pelea con alguien que haya demostrado que tomará acciones más allá de lo que cualquiera pensaba posible", advirtió el republicano.



Rubio también tuvo una advertencia para la policía de inteligencia de Venezuela, el temido SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).



"Los funcionarios de #SEBIN en #Venezuela deberían reconsiderar el plan que tienen para mañana antes de que sea demasiado tarde.

Están a punto de cruzar una línea y desencadenar una respuesta que créanme no están preparados para enfrentar. Todavía tienen tiempo para evitar esto", escribió el senador republicano por Florida.