Bolívar recibe hoy a Defensor Sporting en su Libertadores 33







23/01/2019 - 07:25:57

Página siete.- Bolívar comenzará hoy a disputar su Copa Libertadores número 33. El equipo más copero de Bolivia se estrenará en la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de la región. Recibirá, en el estadio Hernando Siles, al Defensor Sporting de Uruguay (19:30), por la fase uno del certamen. No llegó el Certificado de Transferencia Internacional de Nicolás Ferreyra, quien no podrá ser tomado en cuenta.



La Academia presentará un equipo renovado, con 11 caras nuevas, en relación a la temporada 2018. Fichó al director técnico argentino César Vigevani, a los futbolistas Guillermo Viscarra, Sait Mustafá, Ferreyra, Adrián Jusino, Luis Alí, Jorge Pereyra, Iker Hernández, Thomas Santos, Erick Cano y Heber Leaños. También se sumaría Carlos Gómez.



“Dirigir la Libertadores es un privilegio. Ni hablar de dirigir al equipo más importante del país, para mí es un privilegio, una satisfacción y un compromiso que no me deja dormir. Lo estoy haciendo con toda la pasión y trataré de no defraudar a la gente que confió en mí y a la gente, que veo motivada ”, dijo ayer Vigevani durante una conferencia de prensa en el Libertador de Tembladerani.



Para el duelo ante los uruguayos, Ferreyra no podrá ser tomado en cuenta debido a que no llegó su CTI, según el entrenador bolivarista, quien también aclaró que la contratación de Gómez aún no está cerrada.



“Lo conozco (a Gómez) porque lo tuve en Cobreloa. Nosotros no hablaremos de supuestos. Hablaré cuando las cosas estén concretas”, enfatizó el entrenador de 44 años.



El partido ante Defensor



Sobre el encuentro de hoy en Miraflores, Vigevani analizó que el rival “cerrará los espacios y nosotros tenemos que tener mucha movilidad, mucha circulación de balón para abrir ese cerrojo que seguramente planteará Defensor Sporting”.



En el trabajo de ayer por la tarde, el director técnico ensayó con Viscarra; Diego Bejarano, Mauricio Prieto, Luis Gutiérrez y Leaños; Justiniano, Erwin Saavedra (Leandro Maygua), Thomaz Santos; Juan Miguel Callejón, Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme.



“Sabemos cómo juega Defensor Sporting, cómo plantea los partidos, sobre todo de visitante. Es un equipo que cierra mucho los espacios, que busca el contragolpe. Tenemos que tener mucha paciencia, mantener el arco en cero y sacar una buena diferencia. Tenemos que hacer un partido inteligente”, adelantó el técnico celeste.



El rival



Defensor Sporting llegó el lunes a Santa Cruz, desde donde emprenderá viaje a La Paz horas antes del encuentro copero.



Para la periodista uruguaya Nadia Fumeiro, de Tenfield, el cuadro de Jorge Da Silva “es un equipo en formación. Se caracteriza por jugar bien y darle muchas chances a los juveniles de la casa. Tiene un entrenador nuevo, pero muy experimentado e identificado con el club”.



Fumeiro explicó que para la Copa Libertadores de este año el cuadro uruguayo se reforzó con Sebastián Fuentes, Alejandro Villoldo, Mauricio Gómez, Matías Doufor, Nicolás González, Maximiliano Perg y Robert Ergas. “La figura que llegó a Defensor es Tata González, que no estaba jugando en nacional. La baja más significativa es Matías Cardacio que podría ir a Nacional”, apuntó la comunicadora uruguaya.











