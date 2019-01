Pasto sintético, una arma para Always





23/01/2019 - 07:24:34

Página siete.- Always Ready abrirá el sábado la segunda fecha del Apertura, cuando reciba a Wilster a partir de las 15:00 en el estadio Municipal en Villa Ingenio. Según el DT David de la Torre, el pasto sintético será una de las armas de los millonarios.



El mexicano tiene a todo su plantel a disposición, y entre hoy y mañana irá perfilando el equipo que juegue ante el aviador.



El DT confía en que la cancha de césped sintético pueda ser una ventaja. “Hay mucha diferencia de un césped natural o sintético, eso lo usaremos a nuestro favor, cada equipo tiene sus ventajas y desventajas en sus localías, aprovecharemos al máximo lo que es ese estadio para nosotros sobre todo porque es nuestra localía y sabemos que la casa la tenemos que hacer respetar y sacar siempre los tres puntos” declaró a Panamericana.



Para el timonel millonario, el partido en Warnes, donde Always igualó con Sport Boys, deja a su equipo con la confianza para no ser considerado el “Benjamín del campeonato”.



Durante el trabajo en el estadio Municipal de Villa Ingenio, el técnico pide a sus jugadores ser agresivos a la hora de encarar el arco rival. Hoy se espera que el portero Raúl Olivares se sume al trabajo luego de un permiso para atender asuntos familiares.



Permítanos un minuto de su tiempo.



Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel.



Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza.



Si usted desea apoyar el esfuerzo que realizamos, suscríbase a P7 VIP, para recibir de lunes a viernes una carta informativa por correo electrónico, que contendrá un resumen de las noticias y opiniones más interesantes de Página Siete, a un costo de sólo Bs 15 al mes.