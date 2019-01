Vuelve Zeballos a entrenarse con Oriente







23/01/2019 - 07:18:29

El Día.- El paraguayo Pablo Zeballos se entrenó con el primer plantel de Oriente Petrolero la mañana de este martes. Sorpresivamente, Zeballos apareció en la sede de San Antonio y luego de dialogar algunos minutos con el entrenador Mauricio Soria, se puso el uniforme de entrenamiento y se unió al grupo de jugadores que se prepara para visitar a Real Potosí este domingo por la segunda fecha del torneo Apertura. Soria, además de dar detalles de la presencia de Zeballos, descartó para este partido al brasileño Herculano que sufre de una lesión en la rodilla. De igual manera, el técnico se pronunció sobre la obligación que tienen los clubes de incluir un sub-20 al menos 45 minutos en cada partido.



Zeballos a la espera. "Hemos hablado muy bien, es una muy buena persona. Los dirigentes son los que tienen que arreglar su situación, mientras lo vamos a tratar como un profesional al igual que todos en los entrenamientos que tengamos", indicó el entrenador Mauricio Soria. Sobre la posibilidad de que se quede en el club: "Todo es posible en esta vida, ya lo dije antes que todos pueden irse o pueden quedarse, veremos como está él y depende de la situación que tiene con el club ya decidiremos", agregó el técnico.



No está de acuerdo con el sub-20. Primero fue el entrenador de Royal Pari, Roberto Mosquera, quien calificó de mala la decisión que tomaron los directivos de la Federación Boliviana de Fútbol al incluir un sub-20 en los partidos, ayer Soria también indicó que no está de acuerdo. "No está bien llevado cuando uno obliga a jugar un sub-20, tiene que jugar porque es bueno por naturalidad, porque tiene las condiciones. Estos jugadores no están preparados psicológicamente para un partido de gran magnitud, porque los que ya están preparados resulta que se los llevaron a jugar un sudamericano", dijo Soria.



El plantel refinero enfrentará este domingo a Real Potosí en la Villa Imperial, para este encuentro, el equipo tiene previsto viajar el mismo día.