El lado solidario de Chavo







23/01/2019 - 07:17:24

El Día.- El piloto Juan Carlos el “Chavo” Salvatierra, más allá de su lado competitivo, exhibe también otra arista que grafica su aspecto más solidario y empático: colabora con los deportistas nacionales desde la entidad benéfica que lleva su nombre: Fundación Chavo Salvatierra. Fue creada hace cuatro años y colaboró con efectivo a tres deportistas destacados del país.



El camino a la clasificación. Hasta el momento, la institución le tendió una mano a atletas que son muy conocidos en el plano local e internacional, como es el caso del montereño Aldo González, especialista en impulsión de bala y medallista de plata en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. La fundación cuenta con una página oficial en la red social Facebook. Mediante ella comunicó sobre la colaboración. No explicitó de qué forma lo hizo, pero dejó en claro que asumió una acción. “Este campeón entrena un promedio de siete horas al día y también ha logrado preseas en los Juegos Bolivarianos y otros torneos internacionales. Su próximo objetivo: los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En la Fundación Chavo Salvatierra nos sentimos orgullosos de apoyar a un deportista como él”. La publicación fue hecha en julio pasado. El mismo mes, la institución también notificó sobre el estado delicado del piloto de motos Jorge Gamarra, quien había sufrido un accidente. Se encontraba hospitalizado y el “Chavo” invitaba a que la gente se uniera en la cruzada. “Nosotros ya hicimos nuestro pequeño aporte. Juntos podemos darle una mano a un gran campeón”. Es el caso de Mariana Aguilar, la piloto de bicicross, de 8 años, que en su haber cuenta con el segundo lugar en el Mundial de Azerbaiyán 2018.



Siguen con la demanda. "Chavo" no pudo competir en el Dakar, porque la organización observó su máquina Barrer One 690, no obstante, demandó a la organización. El 17 de enero fueron citados ante la justicia peruana Ettiene Lavigne, director del Dakar, y Xavier Gavory, pero no se presentaron.