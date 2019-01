Los refuerzos de Blooming y Oriente están en deuda







23/01/2019 - 07:16:13

El Deber.- Ninguno de los dos clubes grandes de Santa Cruz comenzó como esperaba el Apertura 2019. Blooming sufrió un duro traspié perdiendo (1-0) ante Destroyers, mientras Oriente salvó un empate (1-1) contra un Royal Pari superior. Tanto en la academia como en los albiverdes la mayoría de sus refuerzos dejaron más dudas que certezas, aunque el torneo recién comienza.



La academia presentó como novedades a los centrales Óscar Velázquez y Brandon Torrico, al volante brasileño Rafinha y a los delanteros Gabriel Ríos y Alexis Blanco. Ninguno mostró un buen nivel ante los cuchuquis, más allá de que, con poco, Ríos sobresalió de las caras nuevas en los minutos que estuvo en la cancha.



Por su lado, los albiverdes buscan una nueva identidad de la mano de Mauricio Soria, el entrenador que asumió al comienzo de este año, pero que debió hacer un recambió casi total del plantel, es más, en el onceno del domingo solo tenía a tres del anterior equipo que jugó el Clausura.



Romel Quiñónez, Ronald Raldes, Mario Cuéllar, Lucas Mugni, Cleider Alzate, Mauricio Sperduti y José Alfredo Castillo, entre otros, llegaron como refuerzos; sin embargo, los que dieron la cara fueron el arquero, el capitán y el goleador, el resto debe demostrar por qué fue contratado.



Menos que los de la casa



En Blooming se esperaba que el brasileño Rafinha y el argentino Blanco sorprendan mostrando algo más que el resto, pero no fue así, ninguno dio la talla. El rendimiento bajo de Rafinha hizo extrañar a Joselito Vaca, que estuvo sentado en el banco de suplentes, mientras que la actuación de Blanco no tiene nada que ver con Gustavo Britos, que acabó 2018 siendo el goleador del equipo celeste.



Velázquez tiene crédito por lo que mostró en Sport Boys, pero se lo vio fuera de forma física, mientras que Torrico no es más que Leonardo Urapuca, ausente por lesión. Sin duda que más solidez le daban Cristian Coimbra y Juan Pablo Rioja, que se fueron.



“Hay cosas que por más que se trabajen cuando llega el partido son diferentes. Nos costó hilvanar las situaciones”, señaló el DT de la academia, Erwin Sánchez, sobre el rendimiento de su equipo en la primera fecha. Además, cuando se le preguntó al técnico por el bajo nivel de los refuerzos, respondió diciendo: “Cuando perdemos lo hacemos todos”



Otro que reconoció que no se hizo un buen debut fue el capitán de la academia, Christian Latorre. “El equipo no funcionó en lo colectivo, no supimos leer el partido”, apuntó el volante uruguayo, que no pudo terminar el encuentro porque fue amonestado en dos ocasiones.



De las caras nuevas en el plantel celeste, al único que no se pudo ver en acción fue al delantero brasileño Rafael Barros, que tampoco tiene un gran currículum, pero se espera que muestre algo más que el resto de los que ya debutaron el domingo. Su chance se puede dar en la segunda fecha, contra San José.



Poco para la expectativa



Entre los refuerzos que sumó Oriente, el que sobresalió fue Castillo, que anotó un golazo, aunque no fue novedad porque la hinchada albiverde conoce su jerarquía, lo mismo pasa con Quiñónez y con Raldes.



Los que no tuvieron un buen estreno fueron los extranjeros. Mugni, que se puso la 10, solo dejó destellos de buena técnica, algunos pases entre líneas, pero fue poco para un volante creativo del que se espera pueda cargarse el equipo al hombro por la trayectoria que tiene.



“Tratamos de hacer lo que dijo el técnico, en cuanto ir al frente, pero no conseguimos conectarnos en el medio campo. Fuimos temerosos”, reconoció el volante creativo argentino, que viene de militar en Lanús, de su país.



Lo de Alzate tampoco fue relevante, pues a pesar de su dinámica le faltó mejor sociedad en el juego con los compañeros que jugaron por su zona. Sin embargo, el colombiano tiene crédito por lo que mostró en el amistoso ante La Guaira, siendo la figura del partido.



El que menos aportó de los extranjeros que llegaron fue Sperduti, el delantero extremo por el que Oriente hizo un gran esfuerzo para traerlo, pues tenía contrato con Patronato, club de primera división de Argentina.



En el amistoso ante La Guaira tampoco tuvo un buen partido, a pesar de haber generado la jugada del gol con el que Oriente ganó (trató de enviar un centro y e balón se desvió en la pierna de un defensor venezolano).



“Está costando un poquito, ya que el tiempo ha sido corto para trabajar teniendo en cuenta que casi todos somos nuevos en el equipo”, afirmó Castillo. El próximo partido de Oriente será el domingo frente a Real Potosí, en la Villa Imperial.



PALMIERI PUEDE TENER SU CHANCE PARA JUGAR ANTE REAL POTOSÍ



La poca solidez en la zona de contención abre la chance para que el volante argentino Norberto Palmieri pueda jugar como titular en Oriente, que el domingo debe visitar a Real Potosí en la Villa Imperial, por la segunda fecha del torneo.



Por el momento, el titular en la zona de contención viene siendo Carlos Enrique Áñez, al que le está costando readaptarse como volante porque los últimos años se desempeñó de lateral derecho.



El técnico Mauricio Soria le está dando rodaje poco a poco a Palmieri, que viene siendo la variante por Áñez, así se vio en el amistoso ante La Guaira y contra Royal Pari, en la primea fecha del Apertura.



Aunque el duelo será en la altura de Potosí, Palmieri puede tener su chance.



EL TÉCNICO SÁNCHEZ DEBE DEFINIR AL REEMPLAZANTE DE SU CAPITÁN



La primera fecha dejó una baja segura en Blooming. Se trata de su capitán, el volante de contención Christian Latorre, que está suspendido por la expulsión que sufrió ante Destroyers. Desde hoy, el DT Erwin Sánchez comenzará a definir quién lo reemplazará.



La ausencia de Latorre será por un partido, ya que fue por doble amonestación con tarjeta amarilla. En ese sentido, el mediocampista uruguayo no podrá estar el domingo, cuando los celestes reciban a San José en el Tahuichi, por la segunda fecha.



Latorre es un jugador clave en la idea de juego que tiene Sánchez porque aporta mucha marca y recuperación de balón, además de que temperamentalmente sienta presencia en el onceno académico.



Sin el uruguayo, se abre la oportunidad para que pueda jugar Diego Rodríguez, que es un volante más frágil en la marca y en la recuperación, pero tiene más creatividad y mejor salida con la pelota en los pies.



También está la chance para que José María Carrasco pueda desempeñarse como volante de contención, debido a que ya estuvo en esa posición en algunos encuentros, aunque su posición natural es zaguero central.



Esta será una semana de mucho trabajo para el equipo de ‘Platiní’ Sánchez que está obligado a mejorar para conseguir los primeros tres puntos el torneo Apertura, ya que el duelo ante los santos será nuevamente ante sus hinchas en el estadio Tahuichi, donde la academia está en deuda.