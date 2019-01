Caso Anapol: Amenazan al jefe de la Felcc







23/01/2019 - 07:13:31

El Día.- El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera, denunció ayer que su persona es objeto de amenazas junto al coronel Miguel Ocampo por investigar las irregularidades en los exámenes de ingreso de la Academia de Policías (Anapol). "A mí mismo me han llegado amenazas de personas que están vinculados e indirectamente con este proceso. Eso es absolutamente normal, porque al verse afectados comienza a generar estrategias para desprestigiar la investigación y a las personas", declaró Aguilar.



Detalles. Según el jefe policial, el caso Anapol es muy amplio, hay muchas otras personas a quienes se debe investigar ya que la responsabilidad no recae en una o dos personas, se trata de una red entre policías y civiles. Los hechos de corrupción para el ingreso a la Academia de Policías, llega al grado de que se montaba todo un operativo, para cambiar las pruebas y los resultados. Al final los favorecidos eran los que coimearon.



Son 11 las personas aprehendidas por este caso, otras están ya en la cárcel de San Pedro preventivamente. "El siguiente paso como lo decía el Fiscal Departamental, la convocatoria es al comité de la máxima instancia, con ellos veremos si proceden medidas de orden cautelar", señaló.



Por otro lado. El caso Anapol salpica al excomandante de la Policía Nacional, Faustino Mendoza, por haber tomado decisiones estratégicas en el ingreso de postulantes. El jefe Nacional de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel Miguel Ocampo, manifestó que será convocado a declarar.



"El proceso investigativo no descarta convocar a todas aquellas personas que tuvieron que ver indirectamente o directamente con el hecho. Ayer se hablaba que se lo iba a convocar al excomandante de la Policía (Faustino Mendoza), él tomó decisiones estratégicas en su gestión para la selección de postulantes y tendrá que hacer declaraciones al respecto", indicó Ocampo.



Acotó que hay más personas vinculadas con las decisiones estratégicas dentro de la investigación del caso Anapol, entre ellos profesores de Educación Física, médicos y empresas que beneficiaban a los postulantes que daban coimas para ingresar a la casa de estudios policial.