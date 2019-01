Evo cambia con la mira puesta en las elecciones







23/01/2019 - 07:12:12

Correo del Sur.- Salvo desencuentro de último momento, el presidente Evo Morales ministrará posesión a su nuevo gabinete a las 9:30 de hoy, con pocas caras nuevas, algunos enroques y retornos, enfatizando en el perfil político de los colaboradores que lo acompañarán en un año clave por las elecciones de octubre.



La danza de nombres, rumores y trascendidos entre pasillos de la Casa Grande del Pueblo llega a su fin hoy, cuando se conocerá quiénes serán los 20 hombres y mujeres que acompañarán al Presidente a lo largo de esta gestión.



Hasta anoche se adelantó, por ejemplo, que el ministro decano de Morales, el titular de Educación, Roberto Aguilar, sería ratificado en el cargo, aunque el nombre del senador chuquisaqueño Milton Barón fue manejado inicialmente.



Extraoficialmente también se conoció que el actual embajador de Cuba, Juan Ramón Quintana, estaría de vuelta; es considerado como un “hombre fuerte” tras su paso por la cartera de la Presidencia en años pasados.



DIMISIÓN EN BLOQUE



Ayer, los ministros presentaron su renuncia en bloque, como es habitual por la fecha, para permitir al Mandatario renovar su equipo de colaboradores cercanos.



El Gobierno está conformado actualmente por 20 ministerios.



La prensa especuló en los últimos días sobre los cambios que se podrían dar en el gabinete con varias hipótesis. Y se daba por descontado que la renovación sería numerosa, al menos el 50%.



DANZA DE NOMBRES



Como sucede en cada gestión, varios nombres suenan desde la semana pasada para ocupar distintas carteras.



Al interior del oficialismo, dieron por sentada la posesión de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, en el Ministerio de Salud, y el ingreso de la senadora chuquisaqueña Nélida Sifuentes al Ministerio de Desarrollo Productivo.



El retorno de Quintana sonaba para reemplazar a Alfredo Rada en el Ministerio de la Presidencia.



Además, “El Superluchito”, Luis Arce Catacora, retornaría al Ministerio de Economía en reemplazo de Mario Guillén.



Según fuentes allegadas al mismo Gobierno, otro que se iría es Carlos Romero, aliado fiel de Morales en 13 años de gestión; su reemplazante se dice es Hugo Moldiz, con el que tuvo ciertas discrepancias por la entrega del italiano y ultraizquierdista Cesare Battisti a Roma. Moldiz es considerado también un hombre fuerte del Gobierno.



Se especulaba que el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, asumiría el Ministerio de Justicia en lugar de Héctor Arce, quien pasaría a la Cancillería.



La salida de la titular de Comunicación, Gisela López, parecía inminente también; su lugar lo ocuparía el Viceministro de Planificación, Manuel Canelas, aunque el Embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales, tampoco estaba descartado.



Oscar Coca, actual gerente de la estatal ENTEL volvería al Gabinete como Ministro de Obras Públicas; fue ministro de la Presidencia en 2011.



Alfredo Rada pasaría al Ministerio de Trabajo y se daba por descontada la salida de Luis Alberto Sánchez de la cartera de Hidrocarburos, donde desembarcaría Guillén. Aunque este último también sonaba para Planificación.



La titular de Culturas, Wilma Alanoca, continuaría en su despacho, al contrario de Héctor Hinojosa (Trabajo) René Ortuño ( Medio Ambiente) y César Cocarico ( Desarrollo Rural y Tierras).



Finalmente, el ministro de Deportes, Tito Montaño sería relevado hoy por el periodista Alfonso “Toto” Arévalo.



No se conoció si el ministro de Minería, César Navarro, iba a ser relevado o ratificado en el cargo.



