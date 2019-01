Opositores cuestionan al TSE por fallo sobre caso encuesta y dudan de su independencia







23/01/2019 - 07:10:25

La Razón.- Opositores han fustigado la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar la denuncia contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por la difusión de una encuesta proselitista; dudan de su independencia, exigen la renuncia de los vocales y anuncian quejas en organismos internacionales.



“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral no tiene competencia para pronunciarse ante denuncias sobre estudios de opinión que no estén vinculados con el proceso de Elecciones Primarias, por tanto no corresponde realizar la fiscalización sobre lo planteado en la denuncia. Determinación que fue notificada a las partes de acuerdo a reglamento”, argumentó el TSE en su resolución.



El TSE publicó su decisión la noche del lunes, pese a que había firmado el documento la mañana del viernes 18. Se demoró cuatro días para ello.



Enterado del veredicto, el denunciante, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) José Carlos Gutiérrez, acusó a la entidad electoral de darle al oficialismo “un cheque en blanco para que despilfarre nuestros recursos y siga mintiéndole al país”.



A su juicio, el Gobierno, sobre el cual hay denuncias en la Fiscalía por este mismo caso, tiene un protector que se llama TSE, al oficialismo no se lo trata de misma forma”, aunque advirtió que “esto no va a quedar en la impunidad” debido a que llevará su queja a los organismos internacionales.



Entretanto, el senador de la misma fuerza y candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, reseño en su cuenta de Twitter: “De nuevo se demuestra que existe una justicia para darle impunidad al MAS y otra para condenar opositores sin procesos previos”.



Luego añadió: “El 2015 eliminaron 228 candidatos de UD en el Beni por una declaración. El MAS pagó difusión de encuesta y se lavan las manos”. En ese entonces, el candidato de esa fuerza Carmelo Lens divulgó públicamente un estudio de intención de voto que trajo como consecuencia la anulación de su candidatura a la Gobernación y la de sus legisladores, lo que desató una polémica que fue observada por las misiones electorales.



Ortiz puntualizó que “los candidatos resultantes de la primarias son los candidatos para las elecciones nacionales”, por lo tanto “no son dos procesos distintos” tal como argumenta el TSE. “Frente a la falta de argumentos solo le queda el cinismo”, lamentó.



El senador Arturo Murillo, por su lado, consideró, que “esta es la prueba clara que el TSE no es independiente”. En ese marco, ha demandado la designación de “notables” y pidió a los postulantes a las elecciones primarias y generales de este año no permitir “elecciones truchas” porque considera que el hay un “fraude seguro”.