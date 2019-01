El hantavirus se expande hacia la región del Chaco







23/01/2019 - 07:08:06

El País.- Hay preocupación en el sector salud por la expansión de la enfermedad del hantavirus al Chaco tarijeño, donde en anteriores años no se presentaban casos de esta patología. Tradicionalmente solo había reportes de los municipios de Bermejo y Padcaya. En Argentina hay contingencia epidemiológica por el brote de este mal, es así que en las dos fronteras que tiene Tarija con ese país, hay acciones de control y prevención.



Según el reporte epidemiológico de la semana número dos, se presentaron dos casos confirmados de Hantavirus en Yacuiba y uno en Bermejo. Mientras tanto, en Argentina sumaban 14 los fallecidos, uno perteneciente a la provincia de Salta, los demás son del sur de ese país. Según reporte de medios de prensa de esa nación.



La responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Claudia Montenegro, indicó que realizan un constante intercambio de información son sus pares argentinos. Por lo cual, sostuvo que de momento no hay motivo para alarmarse, porque los casos presentados en Salta está dentro de lo esperado, pues esa provincia es caracterizada como endémica, al igual que Bermejo y Padcaya en el lado boliviano.



En ese sentido, la funcionaria manifestó que diciembre, enero y febrero, que son meses más lluvia y calor, se registra el mayor número de casos, tanto en Argentina como en Bolivia. Lo que si preocupa a autoridades argentinas, es el brote en el sur, en la parte de Chubut, donde antes no se sabía dar este tipo de casos.



En el lado boliviano, Montenegro manifestó que la preocupación es que ya hay casos en el Chaco, en el sentido de que la enfermedad se la puede confundir con un resfrío o una gripe, pues el hantavirus empieza con síntomas respiratorios. Entonces, urge realizar una capacitación al personal de salud para que pueda identificar la patología de manera oportuna y el paciente acceda a un tratamiento, porque de lo contrario, las consecuencias pueden ser extremas, como la muerte.



De momento no es necesario acciones conjuntas entre los dos países. Sin embargo, en el momento que se tenga casos en el área de frontera, se coordinará alguna acción para hacer frente a esa enfermedad.



“Se está con vigilancia y control, sobre todo en áreas de frontera como es en Yacuiba y Bermejo. Hay una comunicación diaria, un intercambio de información vía internet-comentó Montenegro-. Se consultó a Orán para ver si hay nuevos casos, porque muchos bolivianos cruzan hacia Argentina para hacerse tratar, pero no había nada hasta la pasada semana. El momento que se presente esa situación, ellos nos comunicarán”.



A explicación del vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, Walter Santa Cruz, en una anterior entrevista, dijo que conforme se invade el hábitat de los roedores silvestres, ya sea por la agricultura, cosecha de caña u otra actividad, las personas enferman con ese mal. Cuando el orín de esos ratones se evapora salen partículas que inhalan las personas, de ahí se da el contagio de la enfermedad.



Es así que el especialista sostenía que la enfermedad ataca el aparato respiratorio porque el plasma de la sangre invade la tráquea y los bronquios, por eso el paciente empieza a tener una insuficiencia cardiorrespiratoria y el paciente muere por una inundación de bronquios, tráquea, bronquiolos y alveolo.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay un “tratamiento específico” para la enfermedad: “Los pacientes deben recibir un amplio espectro de antibióticos mientras se confirma el agente etiológico”. El periodo de incubación del virus es de una a tres semanas. Si se trata a tiempo es posible detener la enfermedad.



Situación del mal de Hantavirus en Tarija



Claudia Montenegro

Se está con vigilancia y control, sobre todo en áreas de frontera como Yacuiba y Bermejo. Hay una comunicación diaria, un intercambio de información vía internet con Argentina. Se consultó a Orán para ver si hay nuevos casos, porque muchos bolivianos cruzan hacia ese país para hacerse tratar



Walter Santa Cruz

Conforme se invade el habitad de los roedores silvestres, ya sea por la agricultura, cosecha de caña u otra actividad, las personas enferman con ese mal. Cando el orín de esos ratones se evapora salen partículas que inhalan las personas, de ahí se da el contagio de la enfermedad del hantavirus