Becky G se fue a hablar de negocios con atrevido atuendo de sastre





22/01/2019 - 20:38:06

Perú21.- La cantante estadounidense Becky G sabe perfectamente cómo lucir formal al momento de hablar de negocios pero sin descuidar su lado más sensual. Prueba de ello son unas fotografías de infarto que compartió en su cuenta de Instagram donde más de uno quedó impactado con su belleza.



En las imágenes aparece con un traje blanco bastante formal y unos lentes oscuros; sin embargo, lo que más llama la atención es que el saco no está cerrado y deja al descubierto parte de su busto, pues decidió no llevar brasier en esta ocasión.



“Vamos a hablar de negocios, cuando estamos hablando de álbumes”, es la leyenda que acompaña las dos fotografías de infarto de Becky G.



En una de ellas, la cantante de 21 años aparece de pie, mientras que en otra se luce sentada y con una mirada bastante seductora.



Estas imágenes sumamente sensuales no han sido las únicas compartidas por Becky G en los últimos días. Ella ha colmado las portadas y medios internacionales con un sensual traje negro y la presentación de su reciente tema en inglés ‘LBD’.





Ver esta publicación en Instagram Let’s talk business. 📞💿 When are we talking albums? Una publicación compartida de Becky G (@iambeckyg) el 22 Ene, 2019 a las 11:17 PST