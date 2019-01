Este es el esperado regreso de Carrie Bradshaw





22/01/2019 - 20:33:05

Quien.- Luego de los dimes y diretes entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall, y la inesperada cancelación de la filmación de Sex and the City 3, la inolvidable Carrie Bradshaw ha vuelto y no podemos más que celebrarlo.



Lo primero que hemos visto de ella es una recreación de la parte final del intro de la serie (con su conocido tema musical) en donde al final Carrie, con una nueva y glamorosa falda de tul, es mojada por un camión que pasa por un charco de agua. En el camión se lee la frase “una botella es igual a un mes de agua limpia”.





La actriz publicó el video en Instagram con el siguiente texto: "Mi vieja amiga. Ha hecho una breve reaparición para asociarse con una gran marca y apoyar una causa que a todos nos importa. Más cosas están por venir. Besos, SJ". La marca es la de la cerveza Stella Artois, que lanzó la campaña #PourItForward, en colaboración con la fundación Water.org, financiada por el actor Matt Damon. En siete horas, el video ha tenido más de un millón de reproducciones.



La campaña busca que se provea de agua potable a varios países en desarrollo durante cinco años. Stella Artois donará parte de los beneficios a potabilizar agua en lugares donde la necesitan por cada copa de edición limitada que consuman los clientes en los bares y restaurantes de Estados Unidos.



Como Sarah Jessica dijo en su publicación, se espera que haya más de Carrie durante esta campaña, así que estaremos atentos a ver aunque sea en fragmentos algo del espíritu de una de nuestras series y películas favoritas .



Ver esta publicación en Instagram Revisiting a beloved character. Briefly and with a twist. Because, thanks to @stellaartois, when you change up the usual you can do good. X, SJ #Ad #PourItForward Una publicación compartida de SJP (@sarahjessicaparker) el 22 Ene, 2019 a las 6:30 PST