La razón por la que Brad Pitt mantendría un romance secreto con Charlize Theron







22/01/2019 - 20:31:12

Quien.- Brad Pitt está desesperado, y no precisamente por finiquitar su divorcio con Angelina Jolie , sino porque quiere evitar a toda costa de que ella se entere de su nuevo romance con Charlize Theron.



Creemos que a estas alturas ella ya se enteró, pues hace unos días se hizo viral en todo el planeta la noticia de que Charlize y Brad fueron captados en actitud muy romántica en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles.





Aún así, y según reporta el sitio Radar Online , el actor tiene miedo a la reacción que pueda llegar a tener Angelina.



“Ambos están haciendo todo lo posible por mantener su relación en secreto para evitar el drama con Angie”.

Angelina Jolie y sus hijos.

De acuerdo con la prensa internacional, los actores tenían serías diferencias en la manera de educar a sus seis hijos.



Luego de más de dos años de una lucha abierta en un tribunal, la ex pareja apenas llegó a un acuerdo en cuanto a la custodia de sus seis hijos, Maddox, de 17 años, Pax (15), Zahara (13), Shiloh (12) y los gemelos Knox y Vivienne (10).



Según la revista US Weekly , este acuerdo incluye custodia física y legal de los niños, además de que permitió al actor que los niños pudieran quedarse a dormir en su casa, cosa que no habían hecho desde que se separaró de Angelina.



Gracias a ese acuerdo, los encuentros con sus hijos ya no serán monitoreados, como venía ocurriendo desde su ruptura con Angelina .



Por supuesto, Brad no quiere perder esos privilegios que tanto le costó conseguir y eso podría ocurrir, de acuerdo con Radar Online, en caso de que se cree un nuevo problema con Angelina.